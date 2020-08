Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025

Về dự Đại hội có đoàn đại biểu Bộ Công an do Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu; đại diện Ban Tổ chức Trung ương.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An…

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại Đại hội. Ảnh: Thành Duy Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Nghệ An lần thứ XIV được tiến hành với chủ đề: Phát huy truyền thống, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh toàn diện, tập trung lãnh đạo Công an Nghệ An cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Phương châm của Đại hội là: “Chủ động - Sáng tạo - Đoàn kết - Kỷ cương - Nêu gương - Trách nhiệm - Hiệu quả”.



Phát biểu khai mạc Đại hội, Đại tá Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An thay mặt Đoàn Chủ tịch đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ để Đại hội thực sự là Đại hội đoàn kết, đổi mới, trí tuệ, trách nhiệm.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, bám sát sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, tuyệt đối của Đảng ủy Công an Trung ương và Tỉnh ủy Nghệ An, Đảng bộ Công an tỉnh đã tập trung lãnh đạo hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XIII đề ra.

Các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, tỉnh Nghệ An dự Đại hội. Ảnh: Thành Duy Với những kết quả, thành tích đạt được 5 năm qua, Công an Nghệ An được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc; Đảng bộ Công an Nghệ An được Tỉnh ủy tặng Bằng khen “Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu”.



Đảng bộ Công an Nghệ An thực sự là lực lượng nòng cốt cùng Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà trên mặt trận bảo vệ an ninh, trật tự, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và thành tích chung của lực lượng Công an nhân dân.