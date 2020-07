Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Diễn Châu lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Hồ Phúc Hợp - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và một số huyện, thị. Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện Diễn Châu qua các thời kỳ.

Dự đại hội có 270 đại biểu đại diện cho gần 15.000 đảng viên đến từ các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ huyện Diễn Châu.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ tại Đại hội. Ảnh: Thanh Lê

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Diễn Châu đã nỗ lực, cố gắng đạt được nhiều kết quả quan trọng, kinh tế - xã hội phát triển ổn định, cơ bản đạt và vượt mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội lần thứ XXX đề ra.



Nổi bật, kinh tế tăng trưởng khá, tốc độ tăng giá trị sản xuất giai đoạn 2015 - 2020 ước tăng bình quân 10,16%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm dần tỷ trọng nông - lâm - ngư, tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và các ngành dịch vụ trong cơ cấu kinh tế.

Bí thư Huyện ủy Diễn Châu Chu Thế Huyền phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Thanh Lê

Thu hút đầu tư, môi trường đầu tư kinh doanh, hệ thống kết cấu hạ tầng, kinh tế - xã hội ngày càng được cải thiện. Thu ngân sách (không tính tiền sử dụng đất) hàng năm đều đạt và vượt dự toán. Tổng thu ngân sách năm 2020 ước đạt 407,029 tỷ đồng, tăng gấp 2,2 lần năm 2015.

Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực, số xã đạt chuẩn nông thôn mới vượt kế hoạch đề ra. Dự kiến đến cuối năm 2020, có 34 xã đạt chuẩn nông thôn mới (mục tiêu đề ra 30 xã), tăng 20 xã so với năm 2015.

Các đại biểu biểu quyết thống nhất các nội dung tại đại hội. Ảnh: Thanh Lê

Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 ước đạt 53,7 triệu đồng, gấp 1,8 lần so với năm 2015; tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2020 dự kiến giảm còn 0,74%, vượt mục tiêu đề ra (mỗi năm giảm 0,5 - 1,0%); đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, nâng cao; quốc phòng - an ninh được tăng cường; trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có tiến bộ, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Công tác xây dựng Đảng ngày càng được tăng cường, hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở ngày càng được củng cố và phát triển. Những kết quả đạt được tạo tiền đề và điều kiện thuận lợi cho nhiệm kỳ phát triển 2020 - 2025.

Đại hội đã nghe báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu; báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXX, nhiệm kỳ 2015 - 2020; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXX, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Diễn Châu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Thanh Lê

Bên cạnh đó, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn đề nghị đại hội cần phân tích, đánh giá sâu sắc về những hạn chế, tồn tại trên các lĩnh vực, làm rõ các nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm để tìm ra giải pháp khắc phục có hiệu quả trong thời gian tới.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn mong muốn Đảng bộ huyện Diễn Châu thời gian tới tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; huy động tốt các nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, kinh tế - xã hội.

Trong phiên làm việc sáng 15/7, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Diễn Châu lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 39 đồng chí.

Quang cảnh đại hội. Ảnh: Thanh Lê

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Diễn Châu lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thanh Lê