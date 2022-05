Khai mạc Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Nghệ An lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027

Dự và chỉ đạo Đại hội có: Đức Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN; Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương, Trưởng ban Hoằng Pháp Trung ương GHPGVN, Đại biểu Quốc hội khóa XV... Tham dự Đại hội, về phía lãnh đạo Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Thanh - Trưởng ban Tôn giáo, Ủy ban MTTQ Việt Nam; Lê Minh Khánh - Vụ trưởng Vụ Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ. Về phía lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Đoàn đại biểu Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam dự Đại hội. Ảnh: Phạm Bằng

Các đồng chí đại biểu Trung ương, tỉnh Nghệ An dự Đại hội. Ảnh: Phạm Bằng

Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Nghệ An lần thứ III là sự kiện trọng đại trong đời sống tinh thần của tăng ni và đồng bào Phật giáo tỉnh nhà.

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết công tác Phật sự 5 năm qua, đánh giá, thảo luận những kết quả đạt được, những khiếm khuyết còn tồn tại, rút ra bài học kinh nghiệm để từ đó đề ra phương hướng hoạt động, biện pháp thực hiện công tác Phật sự trong 5 năm tới; Suy cử Ban Trị sự Giáo hội PGVN tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2022-2027.



Trong 5 năm nhiệm kỳ II là giai đoạn Giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ An phát triển toàn diện về mọi mặt. Kết quả đó minh chứng cho truyền thống hộ quốc an dân 2.000 năm lịch sử của Phật giáo Việt Nam và phương châm Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Hòa Thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh khai mạc Đại hội. Ảnh: Phạm Bằng

Phát huy truyền thống phụng đạo yêu nước, dấn thân hành đạo trên quê hương xứ Nghệ; Tăng ni, phật tử đã đồng tâm hiệp lực, đoàn kết, thống nhất ý chí, hành động. Dưới sự quan tâm giúp đỡ của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh và các sở, ngành; sự chỉ đạo sát sao của Trung ương Giáo hội, sự nỗ lực của tăng ni, phật tử đã triển khai nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo nói riêng, các hoạt động phúc lợi nói chung.

Ban Trị sự Giáo hội PGVN tỉnh đã phát huy cao vai trò lãnh đạo, nội bộ thống nhất, đoàn kết, dân chủ, thể hiện ý chí quyết tâm xây dựng Phật giáo tỉnh nhà vững mạnh. Các hoạt động hoằng pháp, nghi lễ văn hóa được sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Phạm Bằng Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Phạm Bằng

Hoạt động từ thiện, nhân đạo được quan tâm và có hiệu quả, tạo dựng tình cảm tốt đẹp trong lòng quần chúng và các cấp chính quyền với tổng kinh phí từ năm 2017 đến nay ước tính khoảng gần 110 tỷ đồng.

Theo chương trình, Đại hội sẽ suy cử Ban Trị sự và Thường trực Ban Trị sự Giáo hội PGVN tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2022-2027. Hội đồng Trị sự GHPGVN lấy ý kiến đại biểu suy cử thành phần nhân sự Ban Trị sự và Thường trực Ban Trị sự nhiệm kỳ 2022-2027.

Lãnh đạo UBND tỉnh trao tặng Bức trướng cho Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thay mặt lãnh đạo tỉnh gửi lời chúc đồng bào Phật giáo tỉnh nhà sức khỏe, an lạc; chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Ghi nhận, đánh giá cao và chúc mừng những kết quả quan trọng mà Giáo hội Phật giáo tỉnh và Tăng, Ni, Phật tử đạt được trong nhiệm kỳ qua, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh tiếp tục phối hợp với các cấp, các ngành làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến và thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước đối với Tăng, Ni, tín đồ Phật tử.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Phạm Bằng

Ngay sau Đại hội này, Ban Trị sự cụ thể hóa phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2027 vào nền nếp; trong lãnh đạo, điều hành tuân thủ các nội quy, quy định của Giáo hội; hoàn thiện cơ chế lãnh đạo, điều hành hợp lý để phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm của từng thành viên và sự đoàn kết đồng thuận cao trong nội bộ. Đồng thời, chú trọng quản lý các hoạt động nghi lễ, hoạt động hoằng pháp, nhất là tại các chùa chưa có sư trụ trì, các cơ sở có nguồn gốc Phật giáo chưa được phục hồi hoạt động, các điểm sinh hoạt Phật giáo tại các địa phương chưa có chùa.

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh cần tiếp tục quan tâm, vận động Tăng, Ni, Phật tử tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đời sống văn hóa ở khu dân cư, đấu tranh phòng, chống các tệ nạn xã hội, giữ gìn thuần phong mỹ tục, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ mê tín dị đoan... Cùng với đó, không ngừng đề cao cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn của các phần tử xấu nhằm chia rẽ nội bộ, ảnh hưởng đến khối đại đoàn kết toàn dân và truyền thống tốt đẹp của Giáo hội Phật giáo.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Phạm Bằng

Dịp này, UBND tỉnh tặng Giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ An Bức trướng mang dòng chữ: "Phật giáo Nghệ An - Sáng mãi cùng quê hương xứ Nghệ"; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân; Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 7 cá nhân của Giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ An.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu 28 thành viên vào Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2022 - 2027, trong đó có 15 vị thường trực, 13 ủy viên. Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2022-2027.