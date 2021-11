Khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026

Dự và chỉ đạo Đại hội, về phía Trung ương có đồng chí Trần Thị Hương - Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể. Các đồng chí đại biểu Trung ương, tỉnh Nghệ An về dự Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Thành Duy Toàn cảnh Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Nghệ An lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Thành Duy Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Nghệ An lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra với chủ đề: Phụ nữ đoàn kết, sáng tạo, tự chủ, vươn lên, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, góp phần đưa tỉnh Nghệ An phát triển nhanh, bền vững. 298 đại biểu đại diện cho hơn 476.000 hội viên tham dự Đại hội.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, Đại hội đã diễn ra phiên trù bị để bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu. Đồng thời thông qua chương trình, nội quy, quy chế làm việc của Đại hội. Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Thành Duy Khai mạc Đại hội, bà Hoàng Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh nhấn mạnh: Với quyết tâm đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, phát triển, đại biểu sẽ phát huy trí tuệ, bản lĩnh, trách nhiệm, khát vọng vươn lên của phụ nữ.



Đại hội tiếp tục khẳng định vai trò là tổ chức đại diện, là nòng cốt chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho phụ nữ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, vì sự phát triển phụ nữ, bình đẳng giới, vì sự phát triển của quê hương Nghệ An.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh Nghệ An khóa XV do bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh trình bày, nêu rõ: Những năm qua, các tầng lớp phụ nữ Nghệ An đã có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng, đóng góp tích cực vào quá trình thực hiện các mục tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh.

Trên cơ sở bám sát chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội, mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho hội viên, phụ nữ. Với phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội”, trong nhiệm kỳ 2016-2021, các cấp Hội phụ nữ trong toàn tỉnh đã triển khai nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động và nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá. Kết quả hoạt động Hội và phong trào phụ nữ trong nhiệm kỳ đã đóng góp tích cực vào nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh, của từng ngành, địa phương, đơn vị.

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh trình bày Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh Nghệ An khóa XV. Ảnh: Thành Duy Công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, trọng tâm là cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” được triển khai sâu rộng với nhiều nội dung, phần việc, công trình cụ thể, thiết thực… Qua đó, đóng góp vào kết quả xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên phạm vi toàn tỉnh với 280 xã và 5 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới.



Hoạt động hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững có nhiều đổi mới, khởi sắc. Trong 5 năm, các cấp Hội đã phối hợp với các ngành chức năng tuyên truyền, vận động thành lập được 213 tổ hợp tác, tổ liên kết và 11 hợp tác xã do phụ nữ quản lý điều hành, thu hút 1.946 ý tưởng khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh tham gia, trong đó có 23 ý tưởng đạt giải cuộc thi do Trung ương Hội LHPN Việt Nam, UBND tỉnh và Hội LHPN tỉnh tổ chức. Tổ chức Hội các cấp đã giúp 2.393 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo.

Trong nhiệm kỳ, các cấp Hội cũng quan tâm chăm lo, đổi mới, sáng tạo trong thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Trọng tâm là đẩy mạnh hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham mưu đề xuất các chính sách liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em, gia đình và bình đẳng giới…

Trên cơ sở bám sát chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội, Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Nghệ An lần thứ XV, nhiệm kỳ 2016-2021 và nhiệm vụ chính trị của tỉnh, Hội LHPN tỉnh Nghệ An đã cụ thể hóa thành các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn khâu đột phá gắn các phong trào, nội dung phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, vùng miền và từng thời gian, thời điểm.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ, các cấp Hội đã nghiêm túc, bài bản trong triển khai thực hiện Cuộc vận động “Phụ nữ rèn luyện phẩm chất: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Thành Duy Trước yêu cầu phát triển nhanh và cao hơn của đất nước, của tỉnh và trong điều kiện nhiều yếu tố tác động tiêu cực, nhất là dịch Covid-19, đặt ra cho Hội Phụ nữ Nghệ An trong nhiệm kỳ 2021-2026 phải tiếp tục trăn trở, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, phát huy tính tự chủ, vươn lên của cán bộ, hội viên, phụ nữ.



Hội LHPN tỉnh phấn đấu thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, các phong trào thi đua, các cuộc vận động vì sự phát triển toàn diện và hạnh phúc của phụ nữ; đóng góp thực hiện mục tiêu đưa Nghệ An phát triển nhanh và bền vững, trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc.

(Báo Nghệ An tiếp tục cập nhật...)