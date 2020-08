Khai mạc Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 - 2020

Sáng 7/8, tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước giai đoạn 2015 -2020. Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương dự đại hội. Về lãnh đạo Quân khu IV có Thiếu tướng Hà Tân Tiến - Phó Tư lệnh Quân khu IV; đại diện lãnh đạo các tỉnh trong cụm thi đua các tỉnh Bắc Trung bộ. Về tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý – Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng – Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh; Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành, thị trong tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng. Dự đại hội có hơn 520 đại biểu trong đó có 188 đại biểu là anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, chiến sỹ thi đua toàn quốc, các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực được Đại hội thi đua yêu nước các cấp, các ngành tôn vinh, lựa chọn. điển hình tiên tiến đại diện tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Các đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 -2020. Ảnh: Thành Duy

Sôi nổi, hiệu quả từ các phong trào thi đua



Phát biểu khai mạc Đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung – Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh nhấn mạnh: Thấm nhuần lời dạy của Bác “Thi đua, khen thưởng là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới”, trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước trong toàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, nhiều gương người tốt việc tốt.

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 – 2020 có nhiệm vụ đánh giá những kết quả đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua cũng như phân tích nguyên nhân những bất cập, tồn tại, hạn chế; biểu dương, tôn vinh khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt nhiều thành tích xuất sắc và đề ra phương hướng, nhiệm vụ của công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn 2020- 2025, góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Thành Duy

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy sự nghiệp đổi mới trên quê hương Xô Viết, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân xây dựng đất nước ta hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh.

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nư­ớc và công tác khen th­ưởng giai đoạn 2015 – 2020; ph­ương hư­ớng, nhiệm vụ giai đoạn 2020 – 2025 do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trình bày tại Đại hội khẳng định: Các phong trào thi đua yêu nước đã được phát động và triển khai một cách toàn diện, sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể ngày càng vững mạnh.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nư­ớc và công tác khen th­ưởng giai đoạn 2015 – 2020. Ảnh: Thành Duy



Nổi bật, từ kết quả các phong trào thi đua trong lĩnh vực phát triển kinh tế đã thúc đẩy kinh tế của tỉnh phát triển khá toàn diện và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) bình quân giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 7,84%, GRDP bình quân đầu người đến cuối năm 2020 ước đạt 44,34 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp (từ 26,36% xuống còn khoảng 22,42%), tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ (từ 73,64% lên khoảng 77,58%). Thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt dự toán được giao; năm 2020 ước thu ngân sách đạt trên 17.500 tỷ đồng, gấp khoảng 1,7 lần so với năm 2015. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt hơn 314.000 tỷ đồng, gấp 1,74 lần so với giai đoạn 2011 - 2015.

Phong trào thi đua về lĩnh vực văn hóa - xã hội được triển khai sâu rộng. Các phong trào thi đua về lĩnh vực quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân vững chắc; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã tham gia tích cực phong trào thi đua "Nghệ An chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi chính sách, chương trình giảm nghèo của Đảng và Nhà nước.

Các đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015-2020. Ảnh: Phạm Bằng Các đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015-2020. Ảnh: Phạm Bằng

Các phong trào thi đua "Doanh nghiệp Nghệ An hội nhập và phát triển", "Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cán bộ, công chức, viên chức Nghệ An thi đua thực hiện văn hóa công sở;" Phong trào thi đua trong khối Mặt trận và các Đoàn thể được triển khai có hiệu quả.

Các Phong trào thi đua trong công tác xây dựng Đảng được triển khai thực hiện thiết thực, hiệu quả; tiêu biểu như phong trào “Tham mưu giỏi, chỉ đạo tốt”, “Dân vận khéo”, “Nghệ An làm theo lời Bác dặn”... Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Trong 5 năm qua, có nhiều tập thể, cá nhân đã nỗ lực phấn đấu, thi đua đạt được nhiều thành tích xuất sắc, được các cấp khen thưởng. Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị phát huy có hiệu quả trong việc xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến. Các đại biểu tham quan triển lãm bên lề Đại hội. Ảnh: Thành Duy Với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo, thi đua xây dựng Nghệ An phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng là trung tâm của vùng BắcTrung bộ”. Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 - 2020 có nhiệm vụ đánh giá những kết quả đã đạt được trong Phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua cũng như những bất cập, tồn tại, hạn chế; phân tích nguyên nhân đạt được và nguyên nhân tồn tại. Đồng thời biểu dương, tôn vinh khen thưởng các tập thể và cá nhân đạt nhiều thành tích xuất sắc và đề ra phương hướng, nhiệm vụ của công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn 2020 - 2025, góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội và quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Nghệ An một cách bền vững.

Toàn cảnh Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015-2020. Ảnh: Phạm Bằng

(Báo Nghệ An tiếp tục cập nhật)