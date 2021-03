Khai mạc Giải bóng đá sân 7 Bắc miền Trung 2021 tại Nghệ An

Chiều 6/3, tại Trung tâm Thể thao Việt – Hàn, thành phố Vinh, Nghệ An, Hội Bóng đá phong trào Nghệ An tổ chức Lễ khai mạc Giải bóng đá phong trào vô địch sân 7 Bắc miền Trung - Cup Vinataba 2021.

Tham dự lễ khai mạc có đồng chí: Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An; đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa & Thể thao, Tỉnh đoàn.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc tặng cờ lưu niệm cho các đội bóng về dự giải. Ảnh: Xuân Thủy

Giải bóng đá phong trào vô địch sân 7 Bắc miền Trung 2021 lần đầu tiên được Hội Bóng đá phong trào Nghệ An đứng ra tổ chức với 8 đội bóng mạnh đến từ khu vực Bắc Trung Bộ bao gồm: FC Lucky Thanh Hà (Thanh Hóa), FC New Focus (Hà Tĩnh), FC Hiếu Hoa Aquahaco (Đà Nẵng), FC For You (Huế), FC Văn Minh, FC Phước An, FC VT Hùng Kiều, FC Vinataba (Nghệ An).



Các đội bóng của Giải bóng đá sân 7 Bắc miền Trung được chia thành 2 bảng thi đấu vòng tròn một lượt, 2 đội nhất, nhì mỗi bảng sẽ giành vé vào chơi vòng bán kết. Ngay sau lễ khai mạc là các cặp đấu đầy hấp dẫn với sự xuất hiện của những ngôi sao bóng đá chuyên nghiệp và không chuyên hàng đầu Việt Nam.

Những đội bóng mạnh cầm chân nhau trong trận khai màn. Ảnh: Xuân Thủy

Kết quả, FC Vinataba của những Văn Quyến, Văn Bình, Âu Hoàn cầm hòa 1-1 FC Phước An có Quang Tình, Đắc Khánh đầu quân. Ở trận đấu cùng giờ, FC New Focus và FC Lucky Thanh Hà cũng kết thúc với tỷ số tương tự. Trong khi đó, FC Hiếu Hoa Aquahaco đánh bại FC For You 3-2 và FC Văn Minh vượt qua FC VT Hùng Kiểu 1-0 để có được 3 điểm đầu tiên.

Các trận đấu tại vòng bảng sẽ tiếp tục diễn ra vào các ngày 7 và 8/3. Hai cặp đấu bán kết dự kiến diễn ra vào ngày 9/3 và trận chung kết, lễ bế mạc diễn ra vào ngày 10/3.