Tối 19/8, tại Quảng trường Hồ Chí Minh (thành phố Vinh) diễn ra Lễ khai mạc Giải chạy "Nông thôn Việt Marathon - Nghệ An 2023: Cùng Faith về miền ví, giặm".

Dự lễ khai mạc, về phía Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam có các đồng chí: Hồ Xuân Hùng - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam; Nguyễn Đức Quang - Phó Chủ tịch Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Nông thôn Việt; Nguyễn Trí Ngọc - Phó Chủ tịch Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An. Cùng dự lễ có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; Thái Thị An Chung - Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và tỉnh Nghệ An dự lễ khai mạc Giải chạy "Nông thôn Việt Marathon - Nghệ An 2023: Cùng Faith về miền Ví Giặm". Ảnh: Đức Anh

Giải chạy "Nông thôn Việt Marathon - Nghệ An 2023: Cùng Faith về miền ví, giặm" do Tạp chí Nông thôn Việt và Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức là giải marathon chuyên nghiệp đầu tiên diễn ra trên địa bàn tỉnh Nghệ An, quy tụ sự tham gia của hơn 4.000 vận động viên, trong đó, có 22 vận động viên nước ngoài đến từ 8 quốc gia, tranh tài ở 4 cự ly: 42km, 21km, 10km và 5km.

Các thành viên trong Ban Tổ chức Giải chạy "Nông thôn Việt Marathon - Nghệ An 2023: Cùng Faith về miền ví, giặm" tại lễ khai mạc giải. Ảnh: Đức Anh.

Phát biểu khai mạc giải, đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, Trưởng ban Tổ chức Giải chạy "Nông thôn Việt Marathon - Nghệ An 2023: Cùng Faith về miền ví, giặm" khẳng định: Giải chạy "Nông thôn Việt- Nghệ An Marathon 2023: Cùng Faith về miền ví, giặm" là sự kiện văn hoá, thể thao, du lịch rất có ý nghĩa, nhằm quảng bá, giới thiệu cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ tươi đẹp, ẩm thực phong phú, đa dạng và những giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp cùng với sự thân thiện, mến khách của nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Nghệ An tới đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An phát biểu khai mạc giải. Ảnh: Đức Anh

Đây không chỉ là một giải thể thao có chất lượng chuyên môn cao, là sân chơi thể thao quy mô, chuyên nghiệp mà còn có ý nghĩa góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước cho tất cả vận động viên tham gia,nhằm đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân”.

Một tiết mục Dân ca ví, giặm do các nghệ sĩ Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An biểu diễn tại Lễ khai mạc. Ảnh: Đức Anh

Ban Tổ chức tặng hoa tri ân các nhà tài trợ giải. Ảnh: Đức Anh

"Với trách nhiệm là đơn vị phối hợp tổ chức, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các đơn vị trong tỉnh nâng cao trách nhiệm hỗ trợ Tạp chí Nông thôn Việt công tác tổ chức đảm bảo khoa học, chu đáo và an toàn, với mong muốn để lại ấn tượng sâu sắc đối với các vận động viên và du khách về một Nghệ An thân thiện, mến khách", Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định.

Phần giao lưu với các vận động viên tham gia Giải chạy "Nông thôn Việt Marathon - Nghệ An 2023: Cùng Faith về miền ví, giặm". Ảnh: Đức Anh

Tại Lễ khai mạc Giải chạy "Nông thôn Việt Marathon - Nghệ An 2023: Cùng Faith về miền ví, giặm", các đại biểu, vận động viên, du khách và người dân đã được thưởng thức các tiết mục biểu diễn Dân ca ví, giặm; giao lưu với một số vận động viên tham dự giải. Ban Tổ chức cũng trao Kỷ niệm chương và tặng hoa chúc mừng các nhà tài trợ.

Dịp này, Ban Tổ chức giải trao 200 triệu đồng tặng quỹ xây dựng nhà cho người nghèo của tỉnh Nghệ An.