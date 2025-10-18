Thể thao Khai mạc Giải vô địch Bóng bàn Nghệ An năm 2025 Sáng 18/10, tại Nhà thi đấu TDTT phường Vinh Phú, Liên đoàn bóng bàn tỉnh Nghệ An phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch khai mạc Giải vô địch Bóng bàn tranh Cup Anh Hoàng 2025.

Hơn 400 vận động viên đến từ hơn 100 CLB trên địa bàn tỉnh Nghệ An tham dự Giải vô địch Bóng bàn năm 2025 do Liên đoàn bóng bàn Nghệ An tổ chức. Ảnh: Thuý Mai

Tham dự lễ khai mạc có ông Hoàng Văn Phúc, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; PGS TS Tăng Xuân Hải, Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn Nghệ An - Trưởng ban Tổ chức giải, cùng đại diện các sở, ban, ngành và các nhà tài trợ.

Giải vô địch Bóng bàn Nghệ An tranh Cup Anh Hoàng 2025 do Liên đoàn bóng bàn tỉnh Nghệ An phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức. Ảnh: Thuý Mai

Phát biểu tại lễ khai mạc, PGS TS Tăng Xuân Hải nhấn mạnh: “Với tinh thần thể thao đoàn kết, cao thượng, lành mạnh, Ban tổ chức giải đấu hy vọng sẽ mang đến những trận cầu đỉnh cao, gay cấn. Các vận động viên hãy thi đấu với tinh thần và quyết tâm cao nhất. Tổ trọng tài làm việc với tinh thần công bằng, trách nhiệm, nhiệt tình nhất”.

PGS TS Tăng Xuân Hải - Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn Nghệ An phát biểu khai mạc. Ảnh: Thuý Mai

Giải vô địch Bóng bàn Nghệ An tranh Cup Anh Hoàng 2025 quy tụ hơn 400 vận động viên đến từ 100 CLB trên địa bàn toàn tỉnh. Thi đấu ở các nội dung đôi nam lãnh đạo, đồng đội hạng CDE và F. Các nội dung đơn nam, đơn nữ ở các nhóm tuổi, trong đó có hơn 200 vận động viên nhí tham gia.

Giải thi đấu các nội dung đôi nam lãnh đạo, đồng đội hạng CDE và F. Các nội dung đơn nam, đơn nữ ở các nhóm tuổi, trong đó có hơn 200 vận động viên nhí tham gia. Ảnh: Thuý Mai

Giải vô địch Liên đoàn bóng bàn Nghệ An tranh Cup Anh Hoàng năm 2025 không chỉ là một sự kiện thể thao, mà còn là minh chứng cho sức sống mãnh liệt của phong trào thể thao tỉnh nhà nói chung, bộ môn bóng bàn nói riêng.

Giải vô địch bóng bàn Nghệ An tranh Cup Anh Hoàng 2025 do Liên đoàn bóng bàn tỉnh Nghệ An, phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức. Ảnh: Thuý Mai

Giải vô địch Bóng bàn Nghệ An tranh Cúp Anh Hoàng 2025 diễn ra trong vòng 3 ngày, từ ngày 17 đến ngày 19/10. Ảnh: Thuý Mai

Ngay sau lễ khai mạc, đã diễn ra các trận đấu trong khuôn khổ giải. Được biết, giải vô địch Bóng bàn Nghệ An tranh Cúp Anh Hoàng 2025 sẽ diễn ra trong vòng 3 ngày, từ ngày 17/10 đến ngày 19/10.