Thể thao Khai mạc giải vô địch Jujitsu quốc gia năm 2025 tại Nghệ An Sáng 18/9, tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh Nghệ An, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An và Liên đoàn Jujitsu Việt Nam phối hợp tổ chức Khai mạc giải vô địch Jujitsu quốc gia năm 2025.

Khai mạc giải vô địch Jujitsu quốc gia năm 2025 tại Nghệ An. Ảnh: Hải Hưng

Tham dự giải có 200 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên đến từ 17 đơn vị tỉnh, thành, ngành trong cả nước.

Các VĐV tranh tài ở các nội dung Newaza Gi, Newaza NoGi, Fighting và Contact ở các hạng cân từ 56 kg đến 94kg của đơn nam và 45 kg đến 70kg của đơn nữ. 3 nội dung Duo Show và 3 nội dung Duo Classic đôi nam và đôi nữ.

200 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên đến từ 17 đơn vị tỉnh, thành, ngành trong cả nước tham dự giải vô địch Jujitsu quốc gia năm 2025 tại Nghệ An. Ảnh: Hải Hưng

Giải vô địch Jujitsu quốc gia năm 2025 được tổ chức tại Nghệ An là một trong những sự kiện thể thao quan trọng, nhằm tôn vinh tinh thần thượng võ, khát vọng chiến thắng, là dịp để Liên đoàn Jujitsu Việt Nam, HLV Đội tuyển Quốc gia tuyển chọn và chuẩn bị lực lượng vận động viên xuất sắc tập huấn tham dự SEA Games, ASIAD và các giải quốc tế trong thời gian tới.

Đối với Nghệ An, dù bộ môn này cũng mới được thành lập ở cấp đội tuyển thể thao thành tích cao của tỉnh, nhưng cũng đã giành được một số kết quả đáng khích lệ. Việc đăng cai tổ chức giải là dịp giới thiệu đến khán giả một môn thể thao mới nhằm thúc đẩy phong trào tập luyện môn võ này.

Bà Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An đọc diễn văn khai mạc. Ảnh: Hải Hưng

Mặc dù mới được du nhập vào Việt Nam trong khoảng 10 năm qua nhưng Jujitsu đã có sự phát triển khá ấn tượng. Đây là môn võ kết hợp nhuần nhuyễn của kỹ thuật, sức mạnh và trí tuệ, biểu tượng của tinh thần thượng võ, lòng kiên cường và tinh thần bất khuất. Hiện nay, môn võ Jujitsu được các tỉnh, thành, trong đó có Nghệ An quan tâm đầu tư phát triển và đưa vào chương trình thi đấu quốc gia hàng năm.

Giải vô địch Jujitsu quốc gia năm 2025 tại Nghệ An diễn ra trong vòng một tuần từ 18-23/9. Ảnh: Hải Hưng

Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên đã bước vào tranh tài ở các nội dung thi đấu. Giải vô địch Jujitsu quốc gia năm 2025 tại Nghệ An diễn ra trong vòng một tuần từ 18-23/9.