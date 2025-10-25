Thể thao Khai mạc Giải vô địch Karate Nghệ An mở rộng lần thứ XIII năm 2025 Chiều 25/10, tại Nhà Thi Đấu TDTT phường Vinh Phú, Liên đoàn Karate Nghệ An phối hợp với Công ty cổ phần Học viện Karate Việt Nam tổ chức khai mạc Giải vô địch Karate Nghệ An mở rộng lần thứ XIII - cup ASUDO năm 2025.

Quang cảnh lễ khai mạc. Ảnh: Thúy Mai

Đại diện Sở VH-TT&DL, Công an tỉnh, Liên đoàn Karate Nghệ An và các ban, ngành có liên quan tham dự lễ khai mạc. Ảnh: Thúy Mai

Giải đấu năm nay quy tụ 568 vận động viên xuất sắc đến từ 24 CLB trong và ngoài tỉnh, thi đấu ở 8 nhóm tuổi, tranh tài tại 175 bộ huy chương ở hai nội dung Kata (biểu diễn) và Kumite (đối kháng).

Đặc biệt, giải năm nay có sự góp mặt lần đầu tiên của Đội tuyển Karate Công an tỉnh Nghệ An, khẳng định sự lan tỏa của phong trào Karate, khi nhiều võ sinh Karate Nghệ An đã trưởng thành, đang cống hiến trong hàng ngũ lực lượng công an, góp phần giữ gìn bình yên cho quê hương.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Đăng Trọng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Karate Nghệ An nhấn mạnh: “Trải qua hơn 10 năm xây dựng và phát triển, Liên đoàn Karate Nghệ An đã từng bước khẳng định vị thế trong phong trào thể thao của tỉnh. Từ những buổi tập giản đơn ban đầu, đến nay, phong trào Karate đã lan rộng khắp các địa phương, trở thành môi trường rèn luyện thể chất, ý chí và đạo đức cho thế hệ trẻ”.

Ông Trần Đăng Trọng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Karate Nghệ An phát biểu khai mạc giải. Ảnh: Thúy Mai

Giải Vô địch Karate Nghệ An mở rộng góp phần đẩy mạnh phong trào rèn luyện môn võ Karate tại Nghệ An. Ảnh: Thúy Mai

Ban tổ chức trao huy chương cho các vận động viên đạt thành tích trong ngày đầu thi đấu. Ảnh: Thúy Mai

Giải Vô địch Karate Nghệ An mở rộng lần thứ XIII nhằm phát động mạnh mẽ hơn nữa phong trào rèn luyện thể dục thể thao chung và bộ môn Karate nói riêng trong địa bàn tỉnh nhà; cũng là cơ hội để các vận động viên giao lưu, học hỏi, thể hiện tài năng, tích lũy kinh nghiệm thi đấu, qua đó tuyển chọn được các VĐV tài năng, bổ sung cho đội tuyển Karate của tỉnh tham dự các đấu trường trong nước và quốc tế.