Khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2022

(Baonghean.vn) - ​Với chủ đề “Báo chí cách mạng Việt Nam trung thành, đoàn kết, bản lĩnh, đổi mới, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", Hội báo Xuân Nhâm Dần 2022 là dịp để biểu dương những thành quả đổi mới của báo chí Nghệ An, là nơi giao lưu gặp gỡ của những người làm báo với đông đảo bạn đọc báo.

(Baonghean.vn) - Sáng 22/1, tại Trung tâm Báo chí - Báo Nghệ An, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo Nghệ An, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Thị ủy - UBND thị xã Hoàng Mai tổ chức Hội báo Xuân Nhâm Dần tỉnh Nghệ An năm 2022​ với chủ đề “Báo chí cách mạng Việt Nam trung thành, đoàn kết, bản lĩnh, đổi mới, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".