Khai mạc Hội báo Xuân Nhâm Dần tỉnh Nghệ An 2022

Các đại biểu tham quan gian trưng bày Báo Nghệ An tại Hội báo Xuân Nhâm Dần năm 2022. Ảnh: Đức Anh

Tham dự lễ khai mạc Hội báo Xuân có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo giải báo chí “Búa liềm Vàng - Nghệ An năm 2021”; Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Văn Dũng - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Kha Văn Tám - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Lê Trường Giang - Bí thư Thị ủy Hoàng Mai. Cùng dự có lãnh đạo các Sở, ban ngành cấp tỉnh, lãnh đạo thị xã Hoàng Mai, các nhà báo địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Quang cảnh Hội báo Xuân năm 2022 tổ chức tại Trung tâm Báo chí - Báo Nghệ An. Ảnh: Đức Anh

Phát biểu khai mạc, ông Trần Minh Ngọc - Chủ tịch Hội Nhà báo Nghệ An, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An cho biết, Hội báo Xuân là hoạt động văn hóa tinh thần đã trở thành nét đẹp truyền thống hàng năm của giới báo chí trong cả nước nói chung và Nghệ An nói riêng, là dịp để biểu dương những thành quả đổi mới của báo chí Nghệ An và báo chí cả nước, là nơi giao lưu gặp gỡ của những người làm báo với đông đảo bạn đọc báo, bạn nghe đài và xem truyền hình, gắn kết sự đồng hành giữa báo chí và cấp ủy chính quyền địa phương và doanh nghiệp, tạo điều kiện cho nhân dân được hưởng thụ những sản phẩm báo chí đầy tâm huyết , sáng tạo và hấp dẫn của đội ngũ những người làm báo trong suốt 1 năm qua.



Là hoạt động thường niên nằm trong chuỗi hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, là dịp để người dân được thưởng thức các sản phẩm báo chí chất lượng cao, cũng như các sản phẩm kinh tế, văn hóa của nhân dân trong tỉnh, Hội báo Xuân năm nay có 9 gian trưng bày các ấn phẩm của báo chí Nghệ An và các gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP trong tỉnh Nghệ An , với hơn 150 đầu báo, tạp chí, bản tin, trên 1.000 ấn phẩm báo Trung ương, báo ngành và các tỉnh thành trong cả nước.



Chủ tịch Hội Nhà báo Nghệ An Trần Minh Ngọc phát biểu khai mạc Hội báo Xuân 2022. Ảnh: Đức Anh

Chủ tịch Hội Nhà báo Nghệ An cũng khẳng định, trong năm 2021 đầy biến động, đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài, tác động sâu sắc mọi hoạt động kinh tế - xã hội, trong đó có hoạt động báo chí, báo chí trên địa bàn Nghệ An cũng như cả nước dù đối mặt với rất nhiều khó khăn thách thức, nhưng đã nỗ lực vượt lên, thích ứng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trước Đảng, trước nhân dân.



Báo chí đã thông tin, phản ánh toàn diện và kịp thời các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh nhà; thông tin đầy đủ, đúng định hướng những vấn đề có tính chất phức tạp, nhạy cảm diễn ra trên địa bàn; tuyên truyền, phản ánh đậm nét các giải pháp điều hành kinh tế, xã hội của lãnh đạo tỉnh, các sở ngành, địa phương; các hoạt động đối ngoại, quảng bá hình ảnh đất nước con người Nghệ An đến cả nước và ra thế giới.

Các đại biểu dự Lễ Khai mạc Hội báo Xuân. Ảnh: Đức Anh

Đặc biệt, báo chí tập trung tuyên truyền phòng chống bệnh dịch, nhất là phòng chống dịch Covid-19, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai lũ lụt... Báo chí thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, đấu tranh kiên quyết với những hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực; phát hiện, cổ vũ nhân tố mới, điển hình tiên tiến, thu hút đầu tư; đấu tranh bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc; đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền.

Phát biểu tại lễ khai mạc Hội báo Xuân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông bày tỏ niềm vui được tới dự ngày hội của những người làm báo trên quê hương Bác, ghi nhận sự dấn thân, thể hiện tinh thần lao động sáng tạo và trách nhiệm cao với tổ chức, với xã hội, với nhân dân của các nhà báo, phóng viên trên địa bàn tỉnh trong năm 2021. Đã có rất nhiều nhà báo không ngại hiểm nguy, lăn xả trên tuyến đầu chống dịch, xung kích tại những “điểm nóng”, tác nghiệp giữa bệnh dịch bủa vây để truyền tải thông tin nhanh, chính xác, chân thực nhất về mọi mặt của đời sống xã hội, của công tác phòng chống dịch, đặc biệt là tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng. Nhờ đó, công tác tăng cường chỉnh đốn Đảng, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị, việc thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng nông thôn mới đến công cuộc giảm nghèo bền vững…, được lan tỏa mạnh mẽ trên các phương tiện thông tin đại chúng, góp phần định hướng, tạo sức mạnh dư luận, qua đó khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong cuộc chiến vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Trong năm 2022, lãnh đạo tỉnh mong muốn các nhà báo, các phóng viên, các cộng tác viên sẽ tiếp tục tích cực thâm nhập vào thực tiễn đời sống, để không ngừng tìm tòi, sáng tạo, có những tác phẩm chất lượng; đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp tiếp tục phối hợp chặt chẽ, giúp đỡ, tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí và người làm báo tác nghiệp.

Thực hiện nghi thức cắt băng khai trương Hội báo Xuân, chính thức mở cửa gian trưng bày và đọc báo Xuân Nhâm Dần 2022. Ảnh: Đức Anh

Tại buổi lễ, các đại biểu đã tiến hành nghi thức cắt băng khai trương Hội báo Xuân, chính thức mở cửa gian trưng bày và đọc báo Xuân Nhâm Dần 2022, với những trang viết về sự khởi sắc của Nghệ An trước thềm năm mới; tin yêu về một năm mới bình an và hạnh phúc.

Thường trực Hội Nhà báo Nghệ An trao quà cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Đức Anh

Tặng ấn phẩm báo Xuân cho ngư dân thị xã Hoàng Mai tại Hội báo Xuân 2022. Ảnh: Đức Anh

Dịp này, Ban tổ chức Hội báo Xuân tặng quà cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Vinh, thị xã Hoàng Mai và huyện Anh Sơn, trao các ấn phẩm báo Xuân 2022 cho ngư dân thị xã Hoàng Mai, là món quà ý nghĩa, tô thắm thêm tình yêu quê hương, biển đảo Việt Nam trong những ngày với ngư dân vươn khơi bám biển.