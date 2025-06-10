Thời sự Khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 13 Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII chính thức khai mạc sáng nay tại Thủ đô Hà Nội.

Hội nghị diễn ra trong khí thế cách mạng đang dâng cao, lòng tin của Nhân dân ngày càng được củng cố khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vừa kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong 9 tháng tốt hơn cùng kỳ năm 2024 trên hầu hết các lĩnh vực; mô hình chính quyền địa phương hai cấp nhìn chung vận hành thông suốt; dịch vụ công tiếp tục được cải thiện theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.

Không gian phát triển sau quy hoạch tổng thể quốc gia đang hỗ trợ, cộng hưởng lẫn nhau; kinh tế vùng hình thành rõ hơn, chuyển hóa thành lợi thế cạnh tranh mới. Bảy nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị ban hành trong 1 năm qua đã và đang mở đường cho những bước đi thiết thực, vững chắc, phục vụ mục tiêu giữ vững hòa bình, ổn định, phát triển nhanh, bền vững, nâng cao đời sống thực của Nhân dân và hiện thực hóa hai mục tiêu 100 năm mà Đảng ta đã đề ra, Nhân dân đang mong đợi.

Với bản lĩnh, trí tuệ và sự chủ động, sáng tạo, nước ta cơ bản đã kìm chế, hóa giải sức ép cạnh tranh chính trị phức tạp, ứng phó kịp thời với chính sách thương mại mới của một số đối tác lớn, với đứt gãy chuỗi cung ứng, xung đột thương mại, thiên tai, dịch bệnh và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch... Đảng ta đã "vững lái con thuyền giữa sóng to gió lớn", kiên định tiến về phía trước, phấn đấu đạt và vượt những mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và các mục tiêu chiến lược khác mà Đảng đã đề ra.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nhiệt liệt chào mừng các đồng chí Ủy viên Trung ương, các Đại biểu khách mời tham dự Hội nghị; tin tưởng rằng, với trách nhiệm và ý thức của người Đảng viên, các Ủy viên Trung ương sẽ tập trung tinh thần, trí tuệ để có những đóng góp thiết thực vào sự thành công của Hội nghị.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh một số điểm trọng tâm trong số các nội dung Hội nghị làm định hướng cho Hội nghị nghiên cứu, xem xét, đóng góp ý kiến. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đồng thời, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh một số điểm trọng tâm trong số các nội dung Hội nghị làm định hướng cho Hội nghị nghiên cứu, xem xét, đóng góp ý kiến và thực hiện quyền của Đảng viên, trách nhiệm của Ủy viên Trung ương tại Hội nghị lần này, cụ thể là đối với nhóm vấn đề về công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ XIV của Đảng và nhóm vấn đề kinh tế- xã hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, khí thế cách mạng dâng cao không đến từ lời nói, từ cảm nhận mà phải đến từ kết quả cụ thể, đến từ "mâm cơm của mỗi gia đình", đến từ hành động "sữa để em thơ, lụa tặng già". Nhân dân đang nhìn chúng ta bằng niềm tin và kỳ vọng mới. Trách nhiệm của Trung ương là biến kỳ vọng thành hiện thực, "biến chủ trương thành dòng chảy trong cuộc sống".

Các đại biểu dự Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Với trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị mỗi đồng chí Ủy viên Trung ương nêu cao tinh thần gương mẫu, làm việc thực chất, hiệu quả, giữ vững kỷ cương-kỷ luật, "việc hôm nay chớ để ngày mai", "nói đi đôi với làm", "đã nói là làm" quyết tâm để Hội nghị Trung ương 13 thành công thực chất, tạo đà cho sự thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

"Với niềm tin vững chắc và khí thế mới, tôi tuyên bố khai mạc Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Chúc Hội nghị đoàn kết, trí tuệ, đổi mới, hiệu quả; chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc, thành công", Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu.