Khai mạc Hội thảo 'Du lịch Việt Nam - phục hồi và phát triển' tại Nghệ An

Đồng chí Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đến dự và chỉ đạo hội thảo. Dự phiên chuyên đề, về phía lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, các bộ, ban, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; Lê Quang Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An; Nguyễn Minh Vũ - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao;… Về phía Ban tổ chức hội thảo có các đồng chí: Tạ Văn Hạ - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Trưởng ban Tổ chức; Đoàn Văn Việt - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó trưởng Ban tổ chức; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Phó trưởng Ban tổ chức. Các đại biểu dự hội thảo. Ảnh: Thành Cường

Hội thảo có sự tham dự của gần 200 đại biểu là đại diện các nhà khoa học, quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp, hiệp hội, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực du lịch trong nước và quốc tế trực tiếp tại Nghệ An và trên các nền tảng trực tuyến. Do điều kiện dịch Covid -19, Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại thị xã Cửa Lò - một trung tâm du lịch lớn của Nghệ An; đồng thời kết nối trực tuyến với 19 điểm cầu tại các tỉnh trọng điểm về du lịch trong cả nước, phát trực tiếp trên các nền tảng trực tuyến. Hội thảo diễn ra trong thời gian 1 ngày gồm 2 phiên: Chuyên đề và toàn thể.



Hội thảo Du lịch 2021 được tổ chức trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đã và đang tiếp tục diễn biến phức tạp, có nhiều tác động tiêu cực tới mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Trong đó, du lịch là một trong những lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Tại Việt Nam, ngành Du lịch được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm, ban hành nhiều chủ trương, chính sách để định hướng phát triển trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Sau 30 năm đổi mới, ngành Du lịch đã có bước phát triển nhanh cả về quy mô và chất lượng. Đội ngũ doanh nghiệp kinh doanh du lịch, hệ thống cơ sở lưu trú du lịch ngày càng lớn mạnh. Hạ tầng du lịch được Nhà nước, xã hội quan tâm đầu tư.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: Thành Cường

Việt Nam đã trở thành điểm đến hấp dẫn trên thế giới. Khách du lịch quốc tế, trong nước và doanh thu từ du lịch liên tục tăng trưởng với tốc độ cao, đóng góp lớn vào tăng trưởng GDP của đất nước. Du lịch đã góp phần quảng bá hình ảnh và khẳng định vị thế của Việt Nam trong quá trình phát triển, hội nhập quốc tế.

Với vị trí, vai trò và tiềm năng, lợi thế của ngành, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam tới năm 2030 đã đặt ra kỳ vọng lớn cho ngành du lịch.

Tuy nhiên, trong gần 2 năm qua, do tác động của đại dịch Covid - 19, du lịch Việt Nam đang phải đối mặt với những khó khăn chưa từng có. Thị trường du lịch và các hoạt động du lịch bị đứt gãy, đình trệ, làm cho toàn ngành không đạt được các chỉ tiêu, chệnh hướng quỹ đạo tăng trưởng.

Trong bối cảnh đại dịch Covid -19 đang dần được kiểm soát, ngành Du lịch cũng như nền kinh tế cả nước hiện đang từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn. Tuy nhiên, con đường dẫn tới sự phục hồi du lịch, thích ứng linh hoạt, an toàn với đại dịch vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức.

Vừa qua, Quốc hội đã tổ chức “Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2021”, thảo luận các chính sách để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Tiếp nối thành công của Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2021 và các hội thảo khác về lĩnh vực du lịch trong thời gian qua, Hội thảo Du lịch 2021 được Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội cùng với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh Nghệ An và các bộ, ngành Trung ương, địa phương phối hợp tổ chức, thảo luận, làm rõ hơn các chính sách hỗ trợ du lịch, một lĩnh vực quan trọng, có sức lan tỏa lớn trong quá trình phục hồi kinh tế, xã hội sau đại dịch.

Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội nhấn mạnh: Hội thảo sẽ cung cấp bức tranh tổng thể, bao quát hơn về thực trạng của du lịch thế giới và Việt Nam dưới tác động của đại dịch Covid-19; cơ hội và thách thức đặt ra đối với du lịch Việt Nam; thảo luận về quan điểm, định hướng, giải pháp để phục hồi và phát triển du lịch trong thời gian tới.

Trên cơ sở đó, đề xuất, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ có giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn, quyết định những chính sách đột phá để phục hồi và phát triển du lịch, gắn với Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sẽ được các cấp có thẩm quyền cho ý kiến trong thời gian tới.

Đồng chí Đoàn Văn Việt - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó trưởng Ban tổ chức trình bày nội dung về định hướng giải pháp phục hồi, phát triển du lịch. Ảnh: Thành Cường

Đồng thời, thông qua Hội thảo, Ban tổ chức mong muốn các kinh nghiệm quý báu của các quốc gia trên thế giới, các địa phương, doanh nghiệp sẽ được chia sẻ và lan tỏa, thúc đẩy quá trình phục hồi và phát triển du lịch Việt Nam diễn ra nhanh, bền vững hơn.

Tại phiên chuyên đề sáng nay, Hội thảo nghe đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao đổi về định hướng giải pháp phục hồi, phát triển du lịch; lãnh đạo Hội đồng Du lịch và Lữ hành thế giới thông tin về xu hướng và kinh nghiệm thế giới vượt qua khủng hoảng Covid-19 để phát triển du lịch.

Đại diện của các doanh nghiệp du lịch và một số tỉnh, thành trong nước cũng sẽ phát biểu tham luận. Tiếp đó, dưới sự điều hành của chuyên gia cao cấp Võ Trí Thành, hội thảo sẽ tiến hành thảo luận bàn tròn.

Toàn cảnh Hội thảo 'Du lịch Việt Nam - phục hồi và phát triển' tại Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Trong chiều nay, Hội thảo “Du lịch Việt Nam - phục hồi và phát triển” sẽ tiến hành phiên toàn thể. Lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ, Tổ chức du lịch thế giới và tỉnh Nghệ An sẽ phát biểu tại sự kiện này.