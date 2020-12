​Khai mạc kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII

Kỳ họp cũng sẽ thực hiện Công tác nhân sự thuộc thẩm quyền, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021; miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Toàn cảnh kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII. Ảnh: Thành Duy

Đây là năm đầu thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025), là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc phấn đấu đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX “Đưa Nghệ An phát triển nhanh và bền vững; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; phấn đấu đến năm 2025 Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc”.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: Thành Cường

Đây là kỳ họp thường lệ cuối cùng của HĐND tỉnh khóa XVII (nhiệm kỳ 2016 - 2021), cũng là dịp để đánh giá, nhìn nhận toàn diện những vấn đề từ đầu nhiệm kỳ mà HĐND tỉnh đã khẳng định với cử tri trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

“Nội dung kỳ họp rất nhiều và quan trọng, để đảm bảo chất lượng và chương trình đã đề ra, đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, nghiên cứu kỹ nội dung, chương trình kỳ họp, tích cực tham gia các buổi thảo luận, tham gia hoạt động chất vấn, thể hiện chính kiến rõ ràng, nhất là những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, tạo sự thống nhất cao để HĐND quyết định đúng pháp luật, phù hợp tình hình thực tiễn”, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh.