(Baonghean.vn) - Tối 11/5, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An, Bộ Công an tổ chức khai mạc Liên hoan Nghệ thuật quần chúng Công an nhân dân lần thứ XII, năm 2023 khu vực IV, với chủ đề “75 năm khắc ghi lời Bác”.

Dự lễ khai mạc, về phía Ban Tổ chức có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn - Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị Bộ Công an, Trưởng ban Tổ chức Liên hoan; Thiếu tướng Nguyễn Công Bẩy - Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức; Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên - Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an và đại diện 22 đoàn nghệ thuật quần chúng tham dự liên hoan. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An; Đại tá Phan Đại Nghĩa - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đồng chí Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành, địa phương.

Liên hoan Nghệ thuật quần chúng Công an nhân dân lần thứ XII, năm 2023 khu vực IV có chủ đề "75 năm khắc ghi lời Bác" là một trong các hoạt động văn hóa, chính trị trọng tâm của Bộ Công an, mang ý nghĩa thiết thực kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ nêu Sáu điều dạy Công an nhân dân (11/3/1948 - 11/3/2023) và 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023); kỷ niệm 155 năm Năm sinh bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh (1868 - 2023) và 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023).

Liên hoan là dịp để tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân anh hùng qua các giai đoạn cách mạng, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân “bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ”. Qua đó, nâng cao chất lượng công tác văn hóa, văn nghệ trong Công an nhân dân, đáp ứng tốt hơn nhu cầu hưởng thụ và phát triển văn hoá tinh thần của cán bộ, chiến sĩ.

Liên hoan cũng góp phần ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; xây dựng môi trường văn hóa Công an nhân dân trong sạch, lành mạnh, từng bước đưa nền văn học, nghệ thuật công an tương xứng với các hoạt động nghệ thuật nước nhà và có vị trí xứng đáng trong lòng nhân dân.

Liên hoan Nghệ thuật quần chúng Công an nhân dân lần thứ XII, năm 2023 khu vực IV diễn ra tại Nghệ An từ ngày 11 - 14/5/2023. Tham dự liên hoan khu vực IV có 22 đoàn đến từ 22 đơn vị công an và địa phương, với hơn 800 diễn viên và 117 tiết mục. Trong đó, có 65 tiết mục ca nhạc; 21 tiết mục múa; 16 tiết mục độc tấu, hòa tấu và 6 tiết mục nhạc kịch. Các tiết mục dự thi tập trung các nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ; tình yêu quê hương, đất nước; truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân; hình ảnh Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nước quên thân, vì dân phục vụ...

Phát biểu khai mạc Liên hoan, thay mặt Ban Tổ chức, Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn - Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị Bộ Công an nhấn mạnh: Liên hoan Nghệ thuật quần chúng Công an nhân dân lần thứ XII, năm 2023 khu vực IV là ngày hội của những cán bộ, chiến sĩ làm công tác văn hóa, văn nghệ mà còn là dịp để cán bộ, chiến sĩ Công an các đơn vị, địa phương giao lưu, học hỏi, mở rộng văn hóa giữa các vùng, miền, giữa cơ quan khối Bộ với Công an các địa phương, là nơi thể hiện tài năng nghệ thuật, khơi dậy lòng nhiệt tình, say mê của các cá nhân trong phong trào văn nghệ quần chúng từ đơn vị cơ sở.

Liên hoan Nghệ thuật quần chúng Công an nhân dân càng ý nghĩa hơn khi được diễn ra vào tháng 5 lịch sử, đúng vào dịp kỷ niệm 155 năm Năm sinh Bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh và 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại chính quê hương của Người.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn hy vọng rằng, 22 đoàn nghệ thuật quần chúng Công an các đơn vị, địa phương sẽ cống hiến cho Liên hoan những chương trình, tiết mục nghệ thuật đặc sắc, hấp dẫn, gây được ấn tượng đẹp đẽ trong lòng công chúng.

Phát biểu chào mừng tại lễ khai mạc, đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, trong những năm qua Đảng bộ và Nhân dân Nghệ An luôn nỗ lực cố gắng, đoàn kết, vượt lên khó khăn, đạt được nhiều kết quả quan trọng, trong đó có sự đóng góp rất quan trọng, xứng đáng của lực lượng Công an Nghệ An.

Liên hoan Nghệ thuật quần chúng Công an nhân dân là dịp để Công an các đơn vị, địa phương tăng cường giao lưu, phối hợp, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác, chiến đấu, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng.

Đồng thời, tuyên truyền sâu rộng để cấp ủy, chính quyền và quần chúng nhân dân hiểu hơn về những chiến công, thành tích, những hy sinh, đóng góp thầm lặng của lực lượng Công an trong cả nước nói chung và Công an Nghệ An nói riêng.

Thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND và toàn thể nhân dân Nghệ An, đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an và các đơn vị, địa phương đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, giúp đỡ, dành nhiều tình cảm đặc biệt đối với tỉnh Nghệ An nói chung và Công an Nghệ An nói riêng, đặc biệt là sự hướng dẫn, giúp đỡ, phối hợp trong quá trình chuẩn bị cho Liên hoan Nghệ thuật quần chúng Công an nhân dân lần thứ XII.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng bày tỏ, nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh Nghệ An mong muốn sau khi kết thúc Hội diễn, các đoàn nghệ thuật dành thời gian lưu lại để nghỉ ngơi, tham quan, thưởng ngoạn các di tích lịch sử, danh lam, thắng cảnh, thưởng thức ẩm thực đặc trưng của tỉnh Nghệ An, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, kỳ vĩ, tươi đẹp, giàu truyền thống và mến khách.

Ngay sau lễ khai mạc là tiết mục biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật quần chúng Công an tỉnh Nghệ An, tiếp sau đó là tiết mục của Đoàn Nghệ thuật quần chúng Công an tỉnh Gia Lai.