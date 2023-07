Khai mạc lớp bồi dưỡng cán bộ Đoàn trong các cơ quan, doanh nghiệp tỉnh Nghệ An năm 2023

(Baonghean.vn) - Chiều 26/7, đoàn tướng lĩnh hưu trí CAND do đồng chí Thượng tướng Lê Thế Tiệm - nguyên Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách trong Công an tỉnh Nghệ An.