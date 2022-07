Khai mạc lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh đối tượng 3 lớp thứ hai năm 2022

(Baonghean.vn) - Sáng 18/7, tại Trung đoàn 764, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh tỉnh Nghệ An tổ chức Khai giảng Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh đối tượng 3 - lớp thứ hai năm 2022.

Dự và chỉ đạo lễ khai giảng có đồng chí Thượng tá Phan Đại Nghĩa - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh tỉnh Nghệ An.

Trong thời gian 12 ngày (18 - 29/7), các đồng chí là cán bộ Trưởng, phó phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương sẽ được học tập, bồi dưỡng các chuyên đề về: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản; Chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng - an ninh; Phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng - an ninh và hoạt động đối ngoại; Bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng - an ninh trong tình hình mới; Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Một số nội dung về xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ; Viết bài thu hoạch và huấn luyện bắn súng K54 bài 1.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng, Thượng tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh tỉnh Nghệ An đề nghị các học viên học tập nghiêm túc, tích cực thảo luận, trao đổi các chuyên đề; qua đó, nâng cao trình độ, nhận thức về công tác quốc phòng - an ninh, rèn luyện bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, hoàn thành tốt hơn chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.