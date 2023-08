Khai mạc phiên thứ nhất, Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2023 - 2028

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Chiều 7/8, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An diễn ra phiên thứ nhất, Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023-2028, với 400 đại biểu ưu tú, đại diện cho ý chí, niềm tin và nguyện vọng của hơn 170.000 đoàn viên công đoàn và người lao động toàn tỉnh.

Dự Đại hội, về phía Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có đồng chí Huỳnh Thanh Xuân - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí: Lê Quốc Khánh – Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng đại diện Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh. Ảnh: Thanh Quỳnh

400 đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 - 2028, là sự kiện chính trị quan trọng của đội ngũ công nhân, viên chức, người lao động, mở đầu cho giai đoạn phát triển mới của tổ chức Công đoàn tỉnh Nghệ An.

Đại hội diễn ra trong thời điểm Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân tỉnh Nghệ An đang thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và triển khai kết luận Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020. Khí thế sôi nổi trong thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” đi vào cuộc sống cũng là cơ sở chính trị quan trọng để tổ chức Công đoàn Nghệ An phát triển trong giai đoạn mới.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đại hội có chủ đề “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển” diễn ra trong 2 ngày (7 - 8/8), với 400 đại biểu ưu tú, đại diện cho ý chí, niềm tin và nguyện vọng của hơn 170.000 đoàn viên công đoàn và người lao động toàn tỉnh tham gia Đại hội.

Đại hội đã tiến hành nhiều nội dung quan trọng trong phiên thứ nhất, trong đó, đã trình bày Đề án nhân sự Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An khóa XIX, nhiệm kỳ 2023 - 2028; Đề án nhân sự Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An khóa XVIII trình Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 - 2028; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia văn kiện Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp Dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung); Đại biểu cũng đã biểu quyết thống nhất số lượng, cơ cấu Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An khóa XIX cũng như số lượng, cơ cấu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII...

Các đại biểu tiến hành biểu quyết nhiều nội dung quan trọng tại Đại hội. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đại hội đã tập trung thảo luận 4 nội dung trọng tâm của Công đoàn tỉnh Nghệ An. Cụ thể, nội dung thứ nhất là, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp, trọng tâm là chủ tịch công đoàn cơ sở, doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước có kỹ năng hoạt động công đoàn, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín.

Nội dung thứ hai, liên quan đến đối thoại, thương lượng tập thể, mang lại lợi ích cho đoàn viên, người lao động, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, điều kiện và thời gian làm việc. Nội dung thứ ba là chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động Công đoàn, ưu tiên lĩnh vực quản lý đoàn viên và tài chính. Nội dung thứ tư là thảo luận các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Thanh Quỳnh

Nhiệm kỳ qua, với ý chí quyết tâm cao, tập thể Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XVIII đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, điều hành linh hoạt và hiệu quả.

Để thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích cho đoàn viên, người lao động, hàng năm, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh tập trung chỉ đạo công tác tham gia xây dựng chính sách pháp luật; phối hợp kiểm tra, giám sát, nắm tình hình đời sống, việc làm của công nhân, viên chức, người lao động cũng như việc chấp hành pháp luật lao động trong các doanh nghiệp; giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định số 217 của Bộ Chính trị, chỉ đạo giải quyết 20 vụ đình công.

Cùng đó, đã tổ chức thành công Hội nghị Đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động. Thông qua hội nghị đã giải quyết căn bản các kiến nghị, đề xuất liên quan đến lợi ích thiết thực của người lao động.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Nhi - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Thanh Quỳnh

Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh đã tập trung xây dựng kế hoạch và chỉ đạo tổ chức thực hiện với nhiều cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả các hoạt động chăm lo cho đoàn viên và người lao động, an sinh xã hội như: Tổ chức "Tết Sum vầy" hàng năm; hỗ trợ cho công nhân khó khăn do giảm giờ làm, mất việc làm; thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid-19; thăm, tặng quà cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nhân dịp "Tháng Công nhân", "Tháng An toàn vệ sinh lao động và phòng, chống cháy, nổ", hỗ trợ xây dựng nhà "Mái ấm Công đoàn", thăm hỏi gia đình chính sách.

Đồng thời, tổ chức phát động và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, người lao động, đặc biệt là phong trào thi đua thực hiện 75.000 sáng kiến, vượt khó phát triển.

Đại diện Công đoàn Viên chức tỉnh trình bày tham luận với nội dung liên quan đến công tác chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động Công đoàn. Ảnh: Thanh Quỳnh

Qua những nỗ lực đó, Công đoàn Nghệ An hoàn thành 18/20 chỉ tiêu thuộc nhóm chỉ tiêu của tổ chức Công đoàn và 5/8 chỉ tiêu của thuộc nhóm chỉ tiêu Công đoàn tham gia phối hợp. Trong đó, một số chỉ tiêu đã hoàn thành vượt mức Nghị quyết Đại hội đề ra.

Những nội dung thảo luận tại Đại hội ghi nhận sự quan tâm của đông đảo các đại biểu. Ảnh: Thanh Quỳnh