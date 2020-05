Chiều 15/5, được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Nghệ An, Cục Văn hóa cơ sở phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An tổ chức khai mạc triển lãm tranh cổ động chào mừng Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) và trao giải các cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn tại Quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Đến dự khai mạc triển lãm có sự hiện diện của bà Ninh Thị Thu Hương - Cục trưởng Cục VHCS - Bộ VHTTDL; ông Vũ Việt Dũng - Phó Cục trưởng Cục VHCS. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh: Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hồ Mậu Thanh - Giám đốc Sở VH-TT Nghệ An; Kha Văn Tám - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Các đại biểu tham dự khai mạc triển lãm. Ảnh: Trung Kiên

Triển lãm sẽ giới thiệu 115 tác phẩm của các họa sỹ chuyên nghiệp và không chuyên trên toàn quốc, tuyển chọn từ nhiều cuộc thi do Cục Văn hóa cơ sở tổ chức, cụ thể như: Cuộc thi sáng tác tranh cổ động Chào mừng kỷ niệm 130 Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; bảo vệ chủ quyền biên giới biển, đảo và Cuộc thi về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Các đại biểu tham dự cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: Trung Kiên

Dịp này, Ban tổ chức đã trao 16 tác phẩm đạt giải tranh cổ động chào mừng Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh với 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 10 giải Khuyến khích.

Triển lãm sẽ kéo dài đến ngày 31/5 tại Quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vinh.

Bà Ninh Thị Thu Hương - Cục trưởng Cục VHCS - Bộ VHTTDL phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Trung Kiên

Tại buổi khai mạc, BTC cũng đã trao giải cho nhiều tác phẩm xuất sắc và đặc biệt là 16 tác phẩm đạt giải tranh cổ động chào mừng Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh với 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 10 giải khuyến khích. Ảnh: Trung Kiên Đại diện lãnh đạo Cục trưởng Cục VHCS - Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch và đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An trao giải Nhất cuộc thi tranh cổ động về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Trung Kiên

Các đại biểu tham quan các tác phẩm đạt giải cao. Ảnh: Trung Kiên