Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025

Danh sách đoàn đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An tham dự Đại hội:

1. Trần Minh Ngọc – Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An.

2. Ngô Đức Kiên – Tổng Biên tập Báo Nghệ An, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An.

3. Hồ Thị Ngân – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An.

4. Nguyễn Bá Hảo – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An.

5. Nguyễn Thanh Diệp – Chánh Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An.

6. Hồ Viết Dũng - nguyên Phó TBT Báo Công an Nghệ An (nay đồng chí Dũng là Phó trưởng Phòng P03- Công an tỉnh Nghệ An).

7. Trần Duy Ngoãn – nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An (đại biểu khách mời).