Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII

Các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp. Dự Kỳ họp có các đồng chí: Đặng Xuân Phương - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, đại biểu đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An; Hoàng Minh Hiếu - Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, đại biểu đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An; Phạm Phú Bình - Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, đại biểu Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An. Tham dự Kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII;…

Theo chương trình đã được thông qua, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Nghệ An sẽ xem xét, cho ý kiến và quyết định nhiều nội dung quan trọng; trong đó thảo luận, xem xét 30 báo cáo của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh và một số ngành về kết quả công tác năm 2021; nhiệm vụ năm 2022; đồng thời xem xét, thông qua 37 nghị quyết thuộc các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; đặc biệt là Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, qua đó, đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu trong năm thứ 2 của nhiệm kỳ phù hợp với bối cảnh “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ Tổ quốc tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII. Ảnh: Thành Duy

HĐND tỉnh cũng sẽ dành thời gian phù hợp tiến hành thảo luận tổ, thảo luận tại hội trường, chất vấn và trả lời chất vấn về công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản và công tác hỗ trợ, giải quyết việc làm cho người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Toàn cảnh Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: Thành Duy

Ngoài ra, HĐND tỉnh cũng sẽ tiến hành công tác nhân sự thuộc thẩm quyền, công tác thi đua khen thưởng, công bố Quyết định của Thường trực HĐND tỉnh về việc thành lập và ra mắt nhóm nữ đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: Thành Cường

Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII là kỳ họp thường lệ cuối năm có tính chất rất quan trọng. Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới công tác chuẩn bị và cách thức tổ chức kỳ họp để đảm bảo kỳ họp diễn ra chất lượng, hiệu quả, an toàn. Đặc biệt, với mục tiêu tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, tiến tới “kỳ họp không giấy”, kỳ họp này, toàn bộ tài liệu đã được gửi trước tới đại biểu qua hộp thư điện tử và phần mềm quản lý tài liệu để đại biểu có thời gian nghiên cứu.

Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ 4. Ảnh: Thành Cường

Để hoàn thành chương trình Kỳ họp, bảo đảm thời gian, chất lượng, phát biểu khai mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý - Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, nghiên cứu kỹ các nội dung, tích cực thảo luận tại Tổ và Hội trường, tham gia chất vấn, thể hiện chính kiến rõ ràng, nhất là những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, tạo sự thống nhất cao để HĐND quyết định đúng pháp luật, phù hợp tình hình thực tiễn. Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương được HĐND tỉnh mời dự kỳ họp tham gia đầy đủ, đóng góp tích cực vào các nội dung của Kỳ họp.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày báo cáo tóm tắt về tình hình kinh tế - xã hội năm 2021, nhiệm vụ năm 2022. Ảnh: Thành Cường

Trong chương trình làm việc sáng 7/12, HĐND tỉnh đã nghe đại diện lãnh đạo UBND tỉnh báo cáo tóm tắt về tình hình kinh tế - xã hội năm 2021, nhiệm vụ năm 2022; báo cáo tóm tắt về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An trình bày thông báo tóm tắt về hoạt động của MTTQ các cấp tham gia xây dựng chính quyền, ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân trong tỉnh. Ảnh: Thành Cường Đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trình bày báo cáo kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Thành Cường

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh đã trình bày thông báo tóm tắt về hoạt động của MTTQ tỉnh tham gia xây dựng chính quyền, ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân trong tỉnh; đề xuất, kiến nghị với HĐND, UBND tỉnh những vấn đề cần thiết; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao đổi bên lề kỳ họp. Ảnh: Thành Cường

Thường trực HĐND tỉnh báo cáo tóm tắt nội dung các tờ trình, dự thảo Nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh trình kỳ họp. UBND tỉnh báo cáo tóm tắt nội dung tờ trình, dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình kỳ họp.Thường trực HĐND tỉnh cũng đã báo cáo tóm tắt kết quả thẩm tra của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh về các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp.

Đồng chí Chu Đức Thái - Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh trình bày tóm tắt nội dung các tờ trình, dự thảo Nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh trình kỳ họp. Ảnh: Thành Cường

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Theo đó, đã thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với đồng chí Nguyễn Ngọc Hà - nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An; thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Phan Đại Nghĩa - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An.

Các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh bỏ phiếu bầu Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: Thành Duy

Trước đó, ngày 30/9/2021, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 công bố và trao các quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bổ nhiệm, điều động Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An giữ chức Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và bổ nhiệm Thượng tá Phan Đại Nghĩa - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An.

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Phan Đại Nghĩa - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Cường Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý tặng hoa chúc mừng đồng chí Phan Đại Nghĩa. Ảnh: Thành Cường

Cũng trong chương trình làm việc, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An, Chủ tịch HĐND tỉnh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ đã trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 5 tập thể và 5 cá nhân đã có thành tích trong công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể. Ảnh: Thành Cường Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân. Ảnh: Thành Cường

Tại kỳ họp Thường trực HĐND tỉnh cũng đã công bố Quyết định về việc thành lập và ra mắt Nhóm nữ đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với 26 thành viên. Đây là một điểm mới trong hoạt động dân cử của tỉnh, sự kiện rất có ý nghĩa tiếp nối sau thành công của Đại hội Phụ nữ tỉnh Nghệ An khóa XVI.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương Hội LHPN Việt Nam, tỉnh Nghệ An và các đại biểu Quốc hội tỉnh chụp ảnh lưu niệm với Nhóm nữ đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: Thành Duy