Khai mạc Tuần lễ cam, đặc sản Nghệ An và khai trương Siêu thị Winmart Vinh

Đến dự lễ, về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. Về phía Tập đoàn Masan có các ông: Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Masan; Danny Lê - Tổng Giám đốc Tập đoàn Masan; Trương Công Thắng - Tổng Giám đốc Công ty CP TMDVTH Wincommerce.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Tập đoàn Masan dự buổi lễ. Ảnh: Phạm Bằng

Tại buổi lễ, Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ tổng hợp WinCommerce (thành viên Tập đoàn Masan) đã tổ chức Lễ công bố chuyển đổi thương hiệu hệ thống bán lẻ VinMart thành WinMart. Lộ trình chuyển đổi này sẽ được WinCommerce hoàn tất trong quý 1 năm nay.

Ông Trương Công Thắng - Tổng Giám đốc Công ty WinCommerce chia sẻ: “WinMart hoạt động với 5 giá trị cốt lõi xuyên suốt gồm: Cung ứng hàng hóa tươi ngon thượng hạng; Thúc đẩy sản xuất trong nước; Bảo vệ hệ thống phân phối nội địa; Giúp đưa hàng hóa Việt Nam ra thế giới; Đóng góp tích cực vào ngân sách Nhà nước”.

Lãnh đạo Tập đoàn Masan thực hiện nghi thức công bố chuyển đổi thương hiệu hệ thống bán lẻ VinMart thành WinMart. Ảnh: Phạm Bằng

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Tập đoàn Masan cắt băng khai trương siêu thị WinMart Vinh. Ảnh: Phạm Bằng

Trong khuôn khổ sự kiện, WinCommerce cũng chính thức khai trương siêu thị đầu tiên với tên WinMart tại TP. Vinh, tích hợp cửa hàng trà - cafe và mạng di động. Đồng thời, công ty cũng phối hợp cùng Sở Công Thương tổ chức Tuần lễ cam - đặc sản Nghệ An.

Bà Nguyễn Thị Phương - Phó Tổng Giám đốc Thường trực WinCommerce cho biết: WinCommerce khẳng định vị trí là nhà bán lẻ của người Việt khi luôn duy trì tỷ lệ hơn 90% hàng hóa nội địa tại WinMart/WinMart+. Thông qua WinMart/WinMart+, sản phẩm chất lượng của nhà sản xuất, người nông dân được phân phối rộng khắp, cắt giảm chi phí trung gian, nhanh chóng đến tay người tiêu dùng.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đón nhận quà ủng hộ Tết Vì người nghèo Xuân Nhâm Dần 2022 của Tập đoàn Masan. Ảnh: Phạm Bằng Lãnh đạo Sở Y tế và Bệnh viện HNĐK tỉnh tiếp nhận máy trao đổi oxy ngoài cơ thể Ecmo do Tập đoàn Masan trao tặng. Ảnh: Phạm Bằng

Cũng trong dịp này, Tập đoàn Masan đã trao tặng cho Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An 1 máy thở ECMO dòng cao cấp nhằm hỗ trợ địa phương trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và ủng hộ “Tết Vì người nghèo - Nhâm Dần 2022” 1 tỷ đồng thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, trong thời gian qua, Tập đoàn Masan đã tích cực đầu tư, sản xuất, phát triển mạng lưới phân phối hàng hóa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An. Đồng thời, trân trọng cảm ơn, ghi nhận hoạt động an sinh xã hội của Tập đoàn Masan trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phạm Bằng

Việc Công ty WinCommerce lựa chọn tỉnh Nghệ An để tổ chức chuỗi sự kiện Tuần lễ cam và đặc sản Nghệ An, khai trương siêu thị WinMart-Vinh sẽ góp phần thúc đẩy xúc tiến thương mại cho thương hiệu cam Vinh, các sản phẩm đặc sản của tỉnh Nghệ An đến rộng rãi người tiêu dùng trên toàn quốc, thay đổi thói quen mua sắm của người tiêu dùng, tạo động lực phát triển hạ tầng thương mại của địa phương theo hướng hiện đại.

Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, Nghệ An là tỉnh diện tích lớn nhất cả nước, với địa hình phong phú, đa dạng, có nhiều tiềm năng phát triển công nghiệp chế biến, thương mại và dịch vụ. Các sản phẩm hàng hóa của tỉnh đa dạng, đảm bảo mẫu mã, hình thức, đủ điều kiện lưu thông ra thị trường.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh tham quan gian hàng trong siêu thị Winmart Vinh. Ảnh: Phạm Bằng

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, hoạt động tiêu thụ hàng hóa gặp nhiều khó khăn, vì vậy việc kết nối, tham gia tiêu thụ sản phẩm của các hệ thống phân phối lớn như WinCommerce là rất cần thiết, tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm, mở rộng thị trường, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng tin tưởng, với kinh nghiệm và sự chuyên nghiệp của Tập đoàn Masan nói chung và Công ty WinCommerce nói riêng, người tiêu dùng sẽ có cơ hội được sử dụng những dịch vụ tốt, sản phẩm hàng hóa chất lượng cao; các nhà sản xuất, người nông dân sẽ được hợp tác, liên kết, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa bền vững.