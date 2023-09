Khai mạc vòng loại khu vực 3 'Giải vô địch bóng đá công nhân toàn quốc 2023'

(Baonghean.vn) - Nhiều điểm sáng trong lối chơi của U21 Sông Lam Nghệ An trong trận thắng đậm 4-0 trước U21 Long An ở lượt trận thứ 2 bảng C vòng chung kết U21 Quốc gia Thanh Niên 2023.