Thời sự Khai thác không gian mới, nguồn lực mới để xã Đô Lương trở thành phường Với quyết tâm xây dựng xã Đô Lương thành phường vào năm 2030, xã Đô Lương đã xây dựng lộ trình cụ thể, tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế sẵn có; huy động và sử dụng hợp lý các nguồn lực; phát huy giá trị văn hóa, con người và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân.

Những thành quả đạt được

Xã Đô Lương (Nghệ An) được thành lập trên cơ sở sáp nhập từ 9 xã, thị trấn, gồm: thị trấn Đô Lương và các xã: Nam Sơn, Bắc Sơn, Đặng Sơn, Lưu Sơn, Yên Sơn, Văn Sơn, Thịnh Sơn, Đà Sơn, thuộc huyện Đô Lương trước đây.

Sau sáp nhập, xã Đô Lương có diện tích tự nhiên khoảng 15,32 km² và dân số ước tính hơn 18.000 người. Đảng bộ có tổng 3.637 đảng viên, sinh hoạt tại 101 tổ chức đảng trực thuộc.

Quang cảnh xã Đô Lương. Ảnh: P.V



Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và Nhân dân xã Đô Lương đã phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, tranh thủ thời cơ thuận lợi, chủ động khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 đạt kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Theo đó, kinh tế tăng trưởng bình quân ước đạt 11,02%/năm. Cơ cấu kinh tế ngành kinh tế đúng hướng, giảm tỷ trọng ngành nông - lâm - thủy sản, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng cơ bản, thương mại - dịch vụ theo mục tiêu đại hội đề ra.

Trong đó: Tỷ trọng ngành nông - lâm - thủy sản đến năm 2025 ước đạt 11,74%; Tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng đến năm 2025 ước đạt 41,79%; Tỷ trọng ngành dịch vụ đến năm 2025 ước đạt 46,47%. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 ước đạt 90,6 triệu đồng/năm.

Trang trại nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở xã Đô Lương. Ảnh: P.V



Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả nổi bật. Tổng nguồn lực huy động đầu tư xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đạt 1.538,5 tỷ đồng tỷ đồng trong đó vốn từ ngân sách Nhà nước đầu tư (Trung ương, tỉnh, huyện, xã) 1.520,2 tỷ đồng, nhân dân dân đóng góp 28,3 tỷ đồng.

Xây dựng nông thôn mới đã làm thay đổi toàn diện nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện. Kinh tế tiếp tục phát triển, an sinh xã hội đảm bảo, đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên.

Trên lĩnh vực sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tiếp tục duy trì, phát triển với 485 cơ sở, tăng 38 cơ sở so với năm 2020, giải quyết việc làm cho khoảng 2000 lao động. Xã xúc tiến thu hút đầu tư góp tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn; đồng thời, tích cực thu hút đầu tư các dự án ngoài ngân sách địa phương, phát triển ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (Một số dự án đã hoàn thành đi vào hoạt động: Dự án Trung tâm Thương mại Lan Chi Đô Lương; Dự án Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới...

Mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao ở xã Đô Lương. Ảnh: P.V



Nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao giá trị nông sản và thu nhập cho người dân.

Bên cạnh đó, trên địa bàn xã duy trì hoạt động các làng nghề hiện có trên địa bàn đã được UBND tỉnh công nhận; Tập trung chỉ đạo khôi phục và phát triển các làng nghề truyền thống như: Làng nghề dâu tằm tơ Xuân Như, nghề bánh đa kẹo lạc Vĩnh Đức...

Xã Đô Lương là một trong những xã có ngành dịch vụ phát triển. Đến nay, trên địa bàn có 1.442 cơ sở tham gia hoạt động thương mại - dịch vụ, tăng 138 cơ sở so với năm 2020, thu hút trên 7.000 lao động.

Nhiệm kỳ qua, hạ tầng cũng được đầu tư đồng bộ. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2020-2025 đạt 1.538,5 tỷ đồng; 325 công trình được xây dựng mới hoặc nâng cấp, tập trung vào giao thông nông thôn, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa - góp phần tạo nên diện mạo nông thôn khang trang, hiện đại; đẩy mạnh tốc độ đô thị hóa.

Bên cạnh đó, lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ. Toàn xã có 23/26 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 đạt tỷ lệ 88% và có 13/26 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 đạt tỷ lệ 50%. Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn. Tỷ lệ gia đình văn hóa bình quân đạt trên 90%; khu dân văn hóa đạt trên 90%.

An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Công tác xây dựng Đảng được các cấp ủy Đảng quan tâm, chăm lo và đạt kết quả quan trọng.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã: Hoàng Văn Hiệp

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã: Đoàn Văn Lợi Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã: Trần Văn Sơn

Xã Đô Lương tập trung phát triển dịch vụ thương mại. Ảnh: Thành Cường



Không gian mới, nguồn lực mới để bứt phá

Những thành tựu đạt được trên các lĩnh vực trong những năm qua là tiền đề quan trọng trong việc huy động nội lực phục vụ sự phát triển của xã; các dự án đã được đầu tư đang phát huy hiệu quả, là điều kiện quan trọng cho phát triển kinh tế, xã hội, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động.

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra vận hành chính quyền 2 cấp tại xã Đô Lương. Ảnh: Thành Duy



Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã Đô Lương đề ra mục tiêu: Xây dựng xã Đô Lương trở thành trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của khu vực phía Tây của tỉnh Nghệ An; có nền tảng kinh tế vững chắc, tốc độ tăng trưởng cao, hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Các giá trị văn hóa, lịch sử được bảo tồn và phát huy. Quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội bảo đảm vững chắc. Tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố. Phấn đấu đến năm 2030 xã Đô Lương trở thành phường Đô Lương.

Hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đô Lương. Ảnh: P.V



Theo đó, xã phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm đến 2030 đạt 13,2% (trong đó, bình quân giai đoạn 2026-2030 mỗi năm tăng 12,2%); thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt: 190 - 200 triệu đồng; thu ngân sách trên địa bàn đạt: 161 tỷ đồng (trong đó, bình quân giai đoạn 2026-2030 mỗi năm tăng 10%); tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1: 26/26 đạt 100%, Chuẩn quốc gia mức độ 2: 19/26 đạt là 73%; giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm: 0,2-0,5%; chỉ số chuyển đổi số xếp tốp 10 của tỉnh.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030 Đảng bộ xã Đô Lương đề ra 3 khâu đột phá:

Thứ nhất, tập trung các chủ trương, biện pháp xây dựng, phát triển nguồn nhân lực, trọng tâm đào tạo nguồn nhân lực quản lý, quản trị, chuyên môn và nhân lực có tay nghề chất lượng cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và sản xuất trong giai đoạn cách mạng mới.

Thứ hai, đột phá mạnh mẽ trong cải cách hành chính, trọng tâm là đầu tư hạ tầng kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, hiện đại đáp ứng yêu cầu cho cuộc cách mạng chuyển đổi số; ứng dụng có hiệu quả vào công tác quản lý, điều hành và phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Thứ ba, phát huy vai trò trung tâm kết nối vùng phía Tây của tỉnh Nghệ An, tạo mọi thuận lợi để các doanh nghiệp có tiềm năng vào đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thương mại; hình thành trung tâm đào tạo nghề, khám, chữa bệnh chất lượng cao.

Trường THCS Lý Nhật Quang điểm sáng ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An. Ảnh: H.T



Để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trên, Đảng bộ xã Đô Lương đề ra các giải pháp quan trọng cho từng chỉ tiêu, từng nhiệm vụ; ưu tiên các giải pháp mang tính đột phá, trọng tâm.

Đó là: Phát triển kinh tế nông nghiệp hiệu quả, bền vững theo hướng sinh thái, ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật và ứng dụng hiệu quả công nghệ sinh học vào sản xuất, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng. Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP) để đưa các sản phẩm vào siêu thị, các kênh phân phối nhằm tăng giá trị góp phần nâng cao thu nhập.

Ban Chấp hành xã Đô Lương nhiệm kỳ 2025 -2030 nhận nhiệm vụ. Ảnh: Mai Hoa



Cùng đó, phát triển nhanh công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh và hiện đại hóa. Bám tiêu chí xây dựng phường, xây dựng kế hoạch rà soát các tiêu chí đạt đô thị loại 4, đô thị văn minh, nông thôn mới để tiếp tục chỉ đạo đầu tư phấn đấu đến năm 2030 xây dựng xã Đô Lương đạt phường trực thuộc tỉnh Nghệ An.

Xã tiếp tục đôn đốc hoàn thành các hạng mục còn lại của Dự án “Khu dịch vụ thương mại kết hợp chợ truyền thống Đô Lương” thành chợ đầu mối lớn, là nơi trao đổi buôn bán hàng hóa cho các tiểu thương trong và ngoài tỉnh, xứng tầm là chợ văn minh, hiện đại.

Bên cạnh đó, phát triển hạ tầng giao thông, trong đó, ưu tiên và đa dạng các nguồn lực đầu tư để xây dựng các công trình hạ tầng giao thông trọng điểm, có tính kết nối cao, lan tỏa, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các tuyến đường vành đai, đường trục chính trung tâm xã; kết nối giữa các xã với xã Đô Lương.

Tập trung huy động mọi nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, theo lộ trình kế hoạch xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật đồng bộ giai đoạn 2021 - 2025” tầm nhìn đến năm 2030, nâng cao tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2030 đạt 80%. Đồng thời, xã ưu tiên bố trí quỹ đất đầu tư phát triển công nghiệp, dịch vụ trong quy hoạch xã, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị và nông thôn.

Thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, phát triển mạnh các sản phẩm công nghiệp và nông nghiệp chủ lực của địa phương, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh và đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Quang cảnh xã Đô Lương. Ảnh: P.V



Với những thành tựu đạt được, những bài học kinh nghiệm được đúc kết từ các nhiệm kỳ trước, lợi thế sẵn có, tinh thần đoàn kết cùng các nhiệm vụ trọng tâm đưa ra, xã Đô Lương sẽ hiện thực hóa mục tiêu xây dựng xã phát triển nhanh, toàn diện, bền vững trở thành phường vào năm 2030.