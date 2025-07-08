Pháp luật Khai thác nước dưới đất trái quy định, Bệnh viện Phục hồi chức năng Nghệ An bị xử phạt 20 triệu đồng Phát hiện hoạt động khai thác, sử dụng nước dưới đất của Bệnh viện Phục hồi chức năng Nghệ An chưa đúng quy định, UBND phường Cửa Lò đã lập biên bản và xử phạt đơn vị này với số tiền 20 triệu đồng.

Khai thác nước dưới đất khi giấy phép hết hạn 4 năm

Ngày 4/8/2025, Tổ công tác của UBND phường Cửa Lò thực hiện kiểm tra hoạt động khai thác, sử dụng nước dưới đất của Bệnh viện Phục hồi chức năng Nghệ An.

Bệnh viện Phục hồi chức năng Nghệ An đứng chân trên địa bàn phường Cửa Lò. Ảnh: Nhật Lân

Qua kiểm tra Tổ công tác xác định, Bệnh viện Phục hồi chức năng Nghệ An được Sở Tài nguyên và Môi trường (cũ) cấp Giấy phép khai thác nước dưới đất số 31/GP-STNMT.NBHĐ từ ngày 12/05/2016; gồm 2 giếng khai thác với tổng lượng nước được phép khai thác lớn nhất là 70m3/ngày đêm; thời hạn được phép khai thác nước dưới đất theo giấy phép là 5 năm.

Tại thời điểm kiểm tra, trong bể chứa của Bệnh viện Phục hồi chức năng Nghệ An có khoảng 40m3 nước. Về phía Bệnh viện Phục hồi chức năng Nghệ An xác nhận, từ lúc hết hạn giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đến nay, khối lượng nước dưới đất đã khai thác, sử dụng giai đoạn cao nhất là từ 30 - 40m3/ngày, đêm.

Các công trình khai thác, sử dụng nước dưới đất ở Bệnh viện Phục hồi chức năng Nghệ An. Ảnh: Nhật Lân

Từ công tác kiểm tra, Tổ công tác của UBND phường Cửa Lò kết luận, Bệnh viện Phục hồi chức năng Nghệ An đã khai thác, sử dụng nước dưới đất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng từ 40m3/ngày, đêm đến dưới 50m3/ngày, đêm nhưng không có giấy phép theo quy định tại Điểm a, khoản 4, Điều 9, Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ.

Qua đó, kiến nghị UBND phường Cửa Lò xử phạt vi phạm hành chính; đồng thời, yêu cầu Bệnh viện Phục hồi chức năng Nghệ An trong thời gian thực hiện xin cấp Giấy phép nước dưới đất phải tạm dừng việc khai thác cho đến khi được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép.

Ông Phan Văn – Chuyên viên Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị , thành viên Tổ công tác của UBND phường Cửa Lò trao đổi với PV Báo và Phát thanh, truyền hình Nghệ An. Ảnh: Nhật Lân

Xét kiến nghị của Tổ công tác, ngày 6/8/2025, UBND phường Cửa Lò ban hành Quyết định số 646/QĐ-UBND xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước đối với Bệnh viện Phục hồi chức năng Nghệ An, với số tiền 20 triệu đồng; đồng thời, yêu cầu Bệnh viện Phục hồi chức năng Nghệ An chấm dứt hoạt động khai thác nước dưới đất cho đến khi được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép theo quy định của pháp luật.

Chấn chỉnh hoạt động khai thác nước dưới đất

Phường Cửa Lò là khu vực có nhiều tổ chức, đơn vị, hộ kinh doanh có hoạt động khai thác, sử dụng nước dưới đất phục vụ sản xuất kinh doanh. Bởi vậy, song song với công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, vào ngày 23/7/2025, UBND phường Cửa Lò có Văn bản số 138/UBND-KTHTĐT “Về việc yêu cầu thực hiện cấp giấy phép khai thác nước dưới đất” gửi các tổ chức, đơn vị, khách sạn, nhà hàng, hộ gia đình, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.



Văn bản số 138/UBND-KTHTĐT ngày 23/7/2025 “Về việc yêu cầu thực hiện cấp giấy phép khai thác nước dưới đất” của UBND phường Cửa Lò gửi các tổ chức, đơn vị, khách sạn, nhà hàng, hộ gia đình, cá nhân sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Ảnh: Nhật Lân

Căn cứ quy định tại Điều 52, Luật Tài nguyên nước năm 2023; Điều 7, Điều 8, Điều 25, Nghị định số 54/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Chính phủ, tại Văn bản số 138/UBND-KTHTĐT, UBND phường Cửa Lò yêu cầu các tổ chức, đơn vị, khách sạn, nhà hàng, các hộ gia đình sản xuất, kinh doanh sử dụng nước dưới đất thực hiện việc kê khai, cấp giấy phép khai thác tài nguyên nước và đăng ký khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

Cụ thể, các hộ gia đình sử dụng nước dưới lòng đất cho mục đích sinh hoạt phải kê khai các công trình khai thác nước. Việc kê khai này nhằm mục đích cung cấp thông tin cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đưa ra các khuyến cáo cho các hộ gia đình về chất lượng nước dưới đất, khu vực có nguy cơ mực nước bị hạ thấp, suy giảm, khu vực bị sụt lún đất, có nguy cơ xâm thực mặn và phục vụ công tác quản lý bảo vệ nước dưới đất.

Đối với các trường hợp có công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước cho mục đích sản xuất, kinh doanh nhưng có quy mô không vượt quá 10m3/ngày đêm thì phải đăng ký khai thác nước dưới đất.

Riêng các trường hợp khai thác, sử dụng nước dưới đất có quy mô vượt 10m3/ngày đêm, thuộc diện phải kê khai, đăng ký và cấp giấy phép tài nguyên nước, UBND phường Cửa Lò yêu cầu: “Khẩn trương thực hiện thủ tục đăng ký, cấp giấy phép khai thác tài nguyên nước theo đúng quy định (trước ngày 10/8/2025) nhằm bảo đảm tính nghiêm minh, bình đẳng; đối với trường hợp không có giấy phép có thể bị truy thu số lợi bất hợp pháp và xử lý theo quy định của Bộ luật Hình sự và pháp luật tài nguyên nước”.

Phường Cửa Lò nhìn từ trên cao. Ảnh: Võ Hải

Theo ông Nguyễn Văn Hùng – Phó Chủ tịch UBND phường Cửa Lò, nếu không quản lý chặt việc khai thác nước dưới đất thì chất lượng nước dưới đất ở khu vực Cửa Lò có thể bị suy giảm, mực nước có thể bị hạ thấp, xảy ra sụt lún và có nguy cơ xâm thực mặn, ô nhiễm môi trường. Bởi vậy, trong thời gian tới UBND phường Cửa Lò sẽ tập trung công tác quản lý Nhà nước lĩnh vực tài nguyên nước.

Ông Nguyễn Văn Hùng nói: "UBND phường đề nghị tất cả các tổ chức, đơn vị, khách sạn, nhà hàng, các hộ gia đình khai thác, sử dụng nước ngầm trên địa bàn chấp hành nghiêm quy định của Luật Tài nguyên nước và các quy định pháp luật liên quan, khẩn trương thực hiện các nội dung mà phường đã nêu tại Văn bản số 138/UBND-KTHTĐT…”.