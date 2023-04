Khai trừ Đảng, buộc thôi việc Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Chiều 6/4, UBND thành phố công bố Quyết định kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Hồ Văn Khoa và ông Võ Thiên Sinh.

Khởi tố, bắt tạm giam ông Hồ Văn Khoa, nguyên Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ

Ngày 5/4, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức kỳ họp dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Hồ Văn Khoa - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Cẩm Lệ và ông Võ Thiên Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân quận Cẩm Lệ.

Xét Báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ Quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ Đảng đối với ông Hồ Văn Khoa và ông Võ Thiên Sinh.

Sau đó, cũng trong chiều 6/4, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Hồ Văn Khoa, nguyên Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ và ông Trần Phước Mỹ - Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý đô thị UBND quận Cẩm Lệ về tội “Nhận hối lộ” liên quan đến việc đấu thầu và thi công gói thầu nạo vét hệ thống cống thoát nước trên địa bàn quận Cẩm Lệ.

Cùng với việc tống đạt các quyết định nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của các bị can.