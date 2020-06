Khai trương 3 đường bay Vinh - Phú Quốc, Nha Trang, Cần Thơ

Theo đó, từ ngày 12/6/2020, Vietnam Airlines chính thức khai thác các đường bay giữa Vinh và Phú Quốc với tần suất 4 chuyến/tuần vào thứ Hai, Tư, Sáu, Chủ Nhật; khởi hành từ Vinh lúc 12h50 và từ Phú Quốc lúc 15h50. Các đường bay giữa Vinh và Cần Thơ, Nha Trang được đưa vào khai thác từ ngày 22/6/2020 với tần suất 3 chuyến/tuần vào thứ Ba, Năm, Bảy.



Trước đó, trong tháng 5, Vietnam Airlines đã mở thêm 02 đường bay kết nối Vinh với Đà Lạt và Buôn Ma Thuột.

Phát biểu tại lễ khai trương, ông Lê Hồng Hà - Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines cho biết: Với việc đưa vào hoạt động thêm 05 đường bay kết nối Vinh và các tỉnh, thành, dự kiến tần suất khai thác của Vietnam Airlines trên các đường bay đến và đi từ Vinh sẽ đạt 148 chuyến/tuần. Lượng khách đến, đi từ Vinh dự kiến sẽ đạt trung bình khoảng 21 nghìn lượt khách/tuần.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Vietnam Airlines tặng hoa phi hành đoàn. Ảnh Thu Huyền

Đây là kết quả tích cực đến từ quá trình theo dõi, nghiên cứu, làm việc sát sao của Vietnam Airlines và UBND tỉnh Nghệ An, các đơn vị lữ hành, du lịch để đánh giá tiềm năng du khách đến Nghệ An cũng như từ Nghệ An đi các điểm nội địa khác. Việc mở các đường bay này được kỳ vọng sẽ nâng tầm cảng hàng không Vinh, đồng thời góp phần phát triển du lịch, kinh tế của tỉnh Nghệ An cũng như các tỉnh, thành trong nước.