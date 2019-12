Khai trương Chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà tại Nghệ An

Đông đảo khách mời cùng các thành viên trong ban Tổng Giám đốc, Hội đồng Quản trị và nhân viên công ty tham dự buổi lễ.

Ngày 25/04/2019, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần dược phẩm (CPDP) Nam Hà đã quyết định đầu tư xây dựng chi nhánh tại Nghệ An, để phân phối hàng hóa trực tiếp tới các khách hàng tại Nghệ An và Hà Tĩnh.

Cắt băng khai trương Chi nhánh Nghệ An Công ty CP Dược phẩm Nam Hà. Ảnh: Thu Hương

Với việc mở thêm chi nhánh mới tại Nghệ An, Dược phẩm Nam Hà mong muốn chi nhánh Nghệ An sẽ là "chiếc cầu nối" để mối quan hệ hợp tác giữa công ty và các khách hàng tại khu vực Nghệ An và Hà Tĩnh ngày một phát triển và đạt được những thành công trong các năm tiếp theo.