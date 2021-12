Dự lễ có các đồng chí: Đặng Văn Minh - Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Nghệ An; Đại diện Chi Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An.

Về phía công ty có ông Nguyễn Mai Long - Trợ lý Phó Tổng giám đốc, Quản lý khu vực Noth 2 - Công ty cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam và ông Chu Đức Hiếu - Giám đốc Công ty cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam - chi nhánh tại Nghệ An.

Lễ cắt băng Khai trương cửa hàng CP Fresh Shop đầu tiên tại Nghệ An. Ảnh:Thu Hương

Đây là cửa hàng thực phẩm đầu tiên sản xuất theo quy trình khép kín của Công ty cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam tại Nghệ An và là cửa hàng thứ 51 trên cả nước; nhằm cung ứng thực phẩm sạch, an toàn, giá bình ổn đến tận tay người tiêu dùng.

Lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng khai trương cửa hàng. Ảnh: Thu Hương Khách hàng chọn mua sản phẩm tại cửa hàng. Ảnh:Thu Hương

Ông Chu Đức Hiếu - Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam - chi nhánh tại Nghệ An cho biết: Cửa hàng sẽ cung cấp thịt lợn, thịt gà, trứng gà và nhiều loại thực phẩm đã qua chế biến, bao gồm: Xúc xích, lạp sườn, giò, chả, nem và các loại hải sản...

Các thực phẩm của công ty đạt các tiêu chí và được chứng nhận các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP), tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, HACCP, và đặc biệt là tiêu chuẩn 3F khép kín Feed-Farm-Food, từ các trang trại chăn nuôi sản xuất theo quy trình sạch, đưa đến nhà máy chế biến và đến tay người tiêu dùng thông qua các cửa hàng.

Ngoài kinh doanh tại cửa hàng, CP Fresh Shop cũng bán hàng online để giúp người dân có thêm sự lựa chọn với sản phẩm rõ nguồn gốc, giá cả hợp lý.

Đến với cửa hàng thực phẩm an toàn CP Fresh Shop, khách hàng sẽ có nhiều sự lựa chọn cho bữa ăn trong gia đình. Ảnh: Thu Hương Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng với nhân viên cửa hàng. Ảnh:Thu Hương

Hiện Công ty cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam - chi nhánh tại Nghệ An đang hợp tác chặt chẽ với nông dân phát triển trang trại chăn nuôi công nghiệp về lợn, gà, thủy sản theo quy trình khép kín, an toàn dịch bệnh khu vực Nghệ An và Hà Tĩnh. Đây sẽ là nguồn cung ứng thực phẩm ổn định, chất lượng và uy tín cho người tiêu dùng, nhất là trong tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện nay.



Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm 2022 Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam sẽ tiếp tục mở rộng quy mô thêm một số Cửa hàng CP Fresh Shop tại Nghệ An và Hà Tĩnh, 500 cửa hàng toàn quốc; nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu tiêu dùng các sản phẩm sạch, tươi ngon, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng cho người dân./.