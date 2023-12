Khai trương điểm giới thiệu sản phẩm OCOP tỉnh Nghệ An tại Hà Nội

Điểm giới thiệu sản phẩm OCOP tỉnh Nghệ An tại Hà Nội ra đời nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, quảng bá các sản phẩm đặc sản nổi tiếng của Nghệ An đến người tiêu dùng và du khách Thủ đô. Điểm giới thiệu được thiết kế và bài trí đẹp mắt, điểm nhấn là hàng trăm sản phẩm OCOP của tỉnh Nghệ An trưng bày tại đây. Buổi lễ với sự tham dự của đại diện Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An, Công ty cổ phần thực phẩm Tứ Phương cùng đại diện các nhãn hàng khác.

Nhiều thương hiệu đặc sản nổi tiếng xứ Nghệ góp mặt tại điểm bán và giới thiệu sản phẩm OCOP Nghệ An tại Hà Nội. Ảnh: PV

Tại điểm giới thiệu sản phẩm OCOP tỉnh Nghệ An tại Hà Nội có sự góp mặt của rất nhiều nhãn hàng, thương hiệu nổi tiếng xứ Nghệ như: Thực phẩm Tứ Phương với sản phẩm Giò bê Tứ Phương đạt OCOP 4 sao, cùng những sản phẩm của các nhãn hàng: Công ty cổ phần Thủy Sản Nghệ An với sản phẩm nước mắm, Hợp tác xã Phúc Thịnh Phát với sản phẩm mật ong, Thực phẩm Lương Sơn với sản phẩm bánh đa, Thực phẩm dinh dưỡng Lolifood, AucoFood... Tất cả các sản phẩm đều đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm; được người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh ưa chuộng.

Đông đảo khách hàng tham quan và mua sắm. Ảnh: PV

Đây là điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến thương mại các sản phẩm có thế mạnh, đặc trưng của địa phương nhằm giúp các doanh nghiệp, làng nghề, cơ sở sản xuất tiêu thụ sản phẩm, tăng cường tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường.

Tứ Phương là thương hiệu thực phẩm sạch vì sức khỏe cộng đồng Việt, chuyên sản xuất và phân phối các sản phẩm: xúc xích, chả cá, giò lụa, giò bê, nem chua... được UBND tỉnh phân hạng và cấp Giấy chứng nhận, sử dụng nhãn hiệu chứng nhận OCOP.

Theo ông Bùi Đăng Phương - Giám đốc Công ty cổ phần Thực phẩm Tứ Phương, sự ra đời của điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP Nghệ An tại Hà Nội giúp cho người dân và du khách thuận tiện hơn trong mua sắm sản phẩm OCOP, các sản phẩm nông sản chất lượng cao của tỉnh, đồng thời các doanh nghiệp sẽ không còn phải tìm kiếm khách hàng riêng lẻ, thay vào đó là có một ngôi nhà chung – là kênh giới thiệu sản phẩm hữu hiệu. Hy vọng thông qua điểm bán hàng này các doanh nghiệp Nghệ An nói chung và Tứ Phương nói riêng sẽ mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm bền vững.

Hàng trăm sản phẩm OCOP Nghệ An được trưng bày tại điểm bán và giới thiệu sản phẩm. Ảnh: PV

Thời gian tới, Tứ Phương sẽ tiếp tục nghiên cứu đa dạng hóa mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng; đồng thời tiếp tục kết nối và đưa sản phẩm OCOP của Nghệ An đến gần hơn với người tiêu dùng trên cả nước./.