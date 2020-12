Khám chữa bệnh với dịch vụ y tế chất lượng cao tại Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông

Giáo sư đầu ngành thăm khám và tư vấn trực tiếp

Dịch vụ thăm khám và tư vấn trực tiếp bởi các Giáo sư, tiến sỹ, thầy thuốc nhân dân, chuyên gia đầu ngành, được bệnh viện Đa khoa Cửa Đông triển khai từ năm 2009 đến nay. Theo đó, hàng tuần từ thứ 2 đến thứ 7 ngay tại Bệnh viện, người dân được các chuyên gia đầu ngành với nhiều năm công tác tại các bệnh viện lớn ở tuyến Trung ương, có thành tựu y học nổi bật, thuộc các chuyên khoa như: Nội tổng quát, Tim mạch, Thần kinh - Cơ - Xương - Khớp, Tiêu hóa, Gan mật - hệ Tiết niệu… trực tiếp thăm, khám và điều trị. Dịch vụ y tế này đã góp phần tạo cơ hội cho người dân được phát hiện những ca bệnh khó, phức tạp và điều trị kịp thời.

Cùng với việc phối hợp với các chuyên gia đầu ngành của các bệnh viện tuyến Trung ương, Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông luôn chú trọng đầu tư hệ thống máy móc, trang thiết bị y tế đồng bộ, hiện đại như: Máy chụp MRI, máy CT Scaner 128 dãy, hệ thống X.Quang kỹ thuật số, hệ thống máy siêu âm 3D và 4D, hệ thống nội soi tiêu hóa, các máy xét nghiệm huyết học và hóa sinh tự động, sinh học phân tử Realtime-PCR,...; hỗ trợ cho việc chẩn đoán chính xác, nâng cao hiệu quả điều trị cho người bệnh.

Bệnh nhân đến khám tại bệnh viện sẽ được nhân viên hướng dẫn, tư vấn tận tình, hoàn thành thủ tục nhanh gọn. Ảnh: Cao Phương Người dân Nghệ An và vùng phụ cận có cơ hội được tiếp cận với dịch vụ y tế chất lượng cao, thuận tiện trong viêc khám chữa bệnh tại địa phương, giảm chi phí điều trị; nâng cao sức khỏe và chất lượng sống. Bệnh nhân Nguyễn Văn Bá (82 tuổi, Hương Khê – Hà Tĩnh) than phiền khoảng một tháng gần đây ông thấy khó nuốt khi ăn uống. Bệnh nhân không ăn được, không thể uống được từng ngụm nước mà chỉ có thể nhấp từng ít một; thể trạng gầy sút cân nhiều, mệt mỏi. Bệnh nhân có tiền sử nghiện rượu hơn 30 năm, đã đi khám nhiều nơi không rõ chẩn đoán. Đến khám dịch vụ Giáo sư tại Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông, bệnh nhân đã được Phó Giáo sư Hà Hoàng Kiệm – có gần 40 năm kinh nghiệm khám chữa bệnh và là giảng viên tại Bệnh viện Quân y 103 - Học viện Quân y. Từ những dấu hiệu lâm sàng trên, đã được chỉ định thực hiện các xét nghiệm huyết học, sinh hóa, nước tiểu, một số marker ung thư, X-quang tim phổi, điện tim, siêu âm bụng, soi dạ dày và chup CT scanner. Qua kết quả cận lâm sàng, Phó Giáo sư chẩn đoán bệnh nhân bị u trung thất giữa chèn đẩy gây hẹp thực quản ở vị trí tương ứng, viêm hang vị dạ dày HP (+), viêm thực quản trào ngược (GERD) độ A.

Tại Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông, người bệnh được các Giáo sư, tiến sỹ, chuyên gia đầu ngành trực tiếp thăm khám, tư vấn.Ảnh: Cao Phương Tương tự, bệnh nhân Phạm Văn L. (62 tuổi) bị đau khớp vai bên phải đã 3 tháng qua, khiến ông mất ngủ, sức khỏe giảm sút. Mỗi khi phải bê hoặc nhấc một vật nặng bên tay phải, khớp vai của ông. Còn cánh tay trái xuất hiện một u nổi lên ở mặt trước cẳng tay. Ông đã đi khám nhiều nơi được chẩn đoán là bị u và khuyên lên tuyến trên sinh thiết tế bào. Ông không thấy đau hay có gì bất thường bên tay đó ngoài việc khi lên gân thì khối u lại nổi lên.

Được chuyên gia tại Bệnh viện thăm khám và kết quả cận lâm sàng cho thấy bệnh nhân bị đứt hoàn toàn gân dài cơ nhị đầu cánh tay trái. Lý do khi co cơ thì bó cơ phụ thuộc gân dài cơ nhị đầu co lại nổi lên lầm tưởng như khối u.

Điều trị, phẫu thuật bởi chuyên gia đầu ngành

Nhằm nâng cao hiệu quả điều trị, bệnh viện đã liên kết với các bệnh viện tuyến Trung ương như Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Chợ Rẫy, Học viện Quân Y... vừa trực tiếp khám, điều trị và phẫu thuật thành công cho nhiều ca bệnh khó, phức tạp.

Đội ngũ y bác sĩ là những chuyên gia đầu ngành, tay nghề cao, đảm bảo chất lượng, hiệu quả khám chữa bệnh.Ảnh: Cao Phương Bệnh nhân Nguyễn Thị H. (47 tuổi) và Nguyễn Thị T. (58 tuổi) ở huyện Thanh Chương sau 2 ngày các chuyên gia Bệnh viện Chợ Rẫy phẫu thuật trượt đốt sống thắt lưng, bệnh nhân đã phục hồi tốt, có thể tập vận động sớm sau mổ như ngồi dậy và tập đi lại. 10 ngày sau phẫu thuật người bệnh xuất viện trong tình trạng vết mổ ổn định, cải thiện được tình trạng đau lưng và đi lại bình thường.

Người nhà bệnh nhân vui mừng chia sẻ: “Lựa chọn phẫu thuật trực tiếp bởi các chuyên gia hàng đầu tại bệnh viện Đa khoa Cửa Đông, giúp bệnh nhân và người nhà tiết kiệm chi phí đi lại, tiện chăm sóc sau mổ; đặc biệt có cơ hội được các bác sĩ, chuyên gia giỏi trực tiếp điều trị bệnh hiệu quả, gia đình rất yên tâm và hài lòng".

Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông đầu tư trang bị thiết bị y tế hiện đại phục vụ khám chữa bệnh. Ảnh: Cao Phương Theo Th.s BS Thái Doãn Công – Trưởng khoa Ngoại – Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông: Việc phối hợp cùng các bác sĩ chuyên gia đầu ngành tạo cơ hội cho bệnh nhân được khám, điều trị, phẫu thuật trực tiếp hiệu quả; kết hợp các trang thiết bị kỹ thuật hiện đại như: hệ thống dao mổ siêu âm Harmonic Scaple hiện đại, máy C-Arm, MRI, CT scanner, kính hiển vi phẫu thuật giúp chẩn đoán chính xác và sẵn sàng trong điều trị, phẫu thuật các trường hợp về tiêu hóa, tiết niệu, cột sống, sọ não và chấn thương phức tạp…

Đồng thời, việc phát huy hiệu quả đề án Bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Bạch Mai đã đào tạo, chuyển giao các kỹ thuật chuyên sâu của các chuyên ngành như: Hồi sức cấp cứu, chuyên Khoa Tim mạch, chuyên Khoa Nội tiết, chuyên Khoa Cơ xương khớp, chuyên Khoa Hô hấp, hội chẩn trực tuyến những ca bệnh khó...; cùng nhiều chương trình khác nhau như: Đào tạo liên tục, đào tạo kèm cặp, “cầm tay chỉ việc”, cử cán bộ đào tạo tại Bệnh viện Bạch Mai... Nhờ đó, các kỹ thuật chuyên sâu đã được triển khai hiệu quả tại Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông, tạo điều kiện cho bệnh nhân thụ hưởng các kỹ thuật mới và trang thiết bị tiên tiến ngay tại tỉnh nhà; góp phần thuận tiện, tiết kiệm chi phí và giảm áp lực cho tuyến trên./.