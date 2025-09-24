Khám phá garage triệu USD của Ousmane Dembele, chủ nhân Quả bóng vàng 2025 Ở tuổi 28, cầu thủ của Paris Saint-Germain không chỉ giành được danh hiệu cá nhân cao quý mà còn sở hữu một bộ sưu tập xe hơi ấn tượng. Garage của Ousmane Dembele quy tụ nhiều mẫu xe hiệu suất cao từ Đức và Italy, nổi bật với chiếc Bentley Bentayga 900 mã lực từ Mansory.

Ousmane Dembele đã chính thức giành danh hiệu Quả bóng vàng 2025 sau một mùa giải thành công cùng Paris Saint-Germain, bao gồm cả chức vô địch Champions League. Ngoài thành tích trên sân cỏ, cầu thủ 28 tuổi còn được biết đến với bộ sưu tập ôtô trị giá gần một triệu USD, bao gồm các mẫu xe từ sang trọng đến hiệu suất cao.

Ousmane Dembele cùng danh hiệu cá nhân cao quý nhất trong sự nghiệp, Quả bóng vàng 2025.

Dấu ấn Mansory trên chiếc SUV đầu bảng

Mẫu xe đắt giá nhất trong bộ sưu tập của Dembele là chiếc Bentley Bentayga được nâng cấp bởi hãng độ Mansory, với giá trị vượt mốc 550.000 USD. Trong khi phiên bản tiêu chuẩn trang bị động cơ V8 có công suất khoảng 750 mã lực, phiên bản của Mansory sử dụng động cơ W12, đẩy công suất tối đa lên mức 900 mã lực, biến nó thành một trong những chiếc SUV mạnh mẽ nhất thế giới.

Chiếc Bentley Bentayga trong bộ sưu tập của Dembele đã qua tay hãng độ Mansory.

Bộ ba xe sang đa dụng từ Mercedes-Benz

Thương hiệu Mercedes-Benz chiếm số lượng lớn trong garage của Dembele với ba mẫu xe thuộc các phân khúc khác nhau.

Mercedes-Maybach S-Class

Để phục vụ nhu cầu di chuyển sang trọng, Dembele sở hữu một chiếc Mercedes-Maybach S-Class trị giá gần 300.000 USD. Thông tin về phiên bản cụ thể không được công bố, nhưng dòng xe này có hai tùy chọn động cơ chính: phiên bản S 580 4MATIC sử dụng động cơ 3.0L V8 công suất 496 mã lực và phiên bản S 680 4MATIC trang bị máy V12 6.0L, sản sinh công suất lên tới 621 mã lực.

Mercedes-Maybach S-Class là lựa chọn cho những hành trình đòi hỏi sự sang trọng và tiện nghi tối đa.

Mercedes-Benz V-Class

Bên cạnh đó là chiếc Mercedes-Benz V-Class 250 AMG trị giá khoảng 90.000 USD. Với chiều dài cơ sở vượt 5,47 m và động cơ diesel 2.0L, mẫu xe này cung cấp không gian rộng rãi và sự êm ái, phù hợp cho việc di chuyển sau các buổi tập luyện hoặc thi đấu.

Mercedes-Benz V-Class phục vụ nhu cầu di chuyển tiện nghi cho cầu thủ người Pháp.

Mercedes-AMG G 63

Một số nguồn tin tại châu Âu cho biết Dembele còn sở hữu một chiếc Mercedes-AMG G 63 trị giá khoảng 180.000 USD. Mẫu SUV này nổi tiếng với thiết kế biểu tượng và khả năng vận hành mạnh mẽ trên nhiều địa hình.

Mercedes-AMG G 63 là một trong những mẫu xe được cho là có mặt trong garage của Dembele.

Sức mạnh từ Ingolstadt và Maranello

Ngoài các mẫu xe sang, bộ sưu tập của Dembele còn có sự góp mặt của những cỗ máy tốc độ thuần túy.

Audi RS7

Cầu thủ của PSG từng được bắt gặp cùng chiếc Audi RS7 đời 2019, có giá 120.000 USD. Mẫu xe này được trang bị động cơ xăng V8, cho công suất khoảng 591 mã lực, kết hợp giữa hiệu suất của xe thể thao và tính thực dụng của một chiếc sedan.

Audi RS7 là mẫu xe hiệu suất cao đến từ Ingolstadt trong bộ sưu tập.

Ferrari F8 Tributo

Mẫu xe thể thao nổi bật nhất trong bộ sưu tập là Ferrari F8 Tributo. Xe sử dụng động cơ V8 3.9L tăng áp kép. Tùy thuộc vào cấu hình và các tùy chọn, giá của mẫu xe này dao động trong khoảng 150.000-200.000 USD.