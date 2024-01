(Baonghean.vn) - Ngày 23/1, đoàn công tác Ban Giám đốc Công an tỉnh Bô Ly Khăm Xay, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào do Đại tá Khenvone Lorvanxay, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 Bộ đội Biên phòng Nghệ An.