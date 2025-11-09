Thứ Năm, 11/9/2025
Khám sức khỏe và trao quà cho học sinh Vĩnh Tường nhân dịp năm học mới

Đinh Nguyệt 11/09/2025 21:06

Nhằm tiếp thêm động lực và sẻ chia yêu thương với các em học sinh vùng khó khăn, ngày 11/9, Hoàng Gia Phát Group phối hợp cùng UBND xã Vĩnh Tường, Bệnh viện Công an tỉnh Nghệ An, Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an Nghệ An và Phòng khám Y học cổ truyền Thiên An tổ chức chương trình thiện nguyện “Vững bước tương lai - Trao sức khỏe, gửi niềm tin” tại Trường Tiểu học Vĩnh Tường.

Vĩnh Tường là vùng quê nghèo, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Bởi vậy, chương trình thiện nguyện lần này mang theo thông điệp sẻ chia, mong muốn gửi tặng các em nhỏ món quà ý nghĩa, vừa chăm lo sức khỏe, vừa khích lệ tinh thần để các em thêm vững bước trên hành trình học tập và thực hiện ước mơ.

kham
Khám sức khỏe tổng quát cho học sinh xã Vĩnh Tường. Ảnh: PV

Tại chương trình, 200 em học sinh đã được các y, bác sĩ trực tiếp thăm khám sức khỏe tổng quát, đồng thời tư vấn những phương pháp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe trong thời điểm giao mùa. Cùng với đó, đoàn đã trao 50 phần quà đến những học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn nỗ lực vươn lên, đạt thành tích tốt trong học tập.

trao qua
50 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tặng quà, nhân dịp năm học mới. Ảnh: PV

Đại diện Hoàng Gia Phát Group chia sẻ: “Chúng tôi hy vọng những yêu thương hôm nay sẽ trở thành nguồn động viên, giúp các em thêm mạnh khỏe, tự tin và nuôi dưỡng ước mơ, vươn lên xây dựng một tương lai tươi sáng hơn".

tang ban do
Đại diện Hoàng Gia Phát Group tặng bản đồ địa giới hành chính mới của tỉnh Nghệ An cho xã Vĩnh Tường. Ảnh: PV

Chương trình “Vững bước tương lai - Trao sức khỏe, gửi niềm tin” cũng là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi thiện nguyện vì cộng đồng mà Hoàng Gia Phát Group đang triển khai, tiếp nối hành trình gieo yêu thương với triết lý “Thiện điền gia phát” đầy nhân văn và giàu ý nghĩa./.

