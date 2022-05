Khám và cấp phát thuốc miễn phí cho 600 người nghèo ở Quế Phong

(Baonghean.vn) - Sáng 8/5, Sở Tài chính Nghệ An phối hợp với Chi đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An, chi đoàn Sở giao thông Vận tải Nghệ An, Trường Đại học Y khoa Vinh tổ chức chương trình “Nắng tháng 5 đưa yêu thương về bản” tại 2 xã Tiền Phong và Mường Nọc, huyện Quế Phong.