Khám xét nhiều chi nhánh Công ty F88

Ngoài trụ sở chính ở quận Gò Vấp, Công an TP Hồ Chí Minh và lực lượng phối hợp cũng đã phong tỏa, khám xét rất nhiều chi nhánh của Công ty F88 trên địa bàn thành phố.

Đến cuối giờ chiều 6/3, Công an TP Hồ Chí Minh vẫn đang phối hợp với Công an quận Gò Vấp và Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phong tỏa tòa nhà số 238-242 Nguyễn Oanh, phường 17, quận Gò Vấp, trụ sở chính của Công ty CP kinh doanh F88 (Công ty F88) - công ty tài chính chuyên cho vay với quy mô lớn ở TP Hồ Chí Minh để thực hiện việc khám xét.

Không chỉ riêng trụ sở của Công ty F88 tại địa bàn quận Gò Vấp, rất nhiều chi nhánh của công ty này ở nhiều địa bàn khác tại TP Hồ Chí Minh cũng bị Công an kiểm tra, khám xét.

Cụ thể như tại chi nhánh của Công ty F88 trên đường Trần Quang Khải, quận 1; chi nhánh của F88 trên đường Đỗ Xuân Hợp, TP Thủ Đức; chi nhánh ở đường Nguyễn Văn Quá, quận 12; chi nhánh trên đường Lê Trọng Tấn, quận Tân Phú..., Công an cũng thực hiện việc phong tỏa, kiểm tra, khám xét.

Ghi nhận, khoảng 14h, tại quận 1, lực lượng chức năng gồm Công an quận 1, Công an TP Hồ Chí Minh, bảo vệ dân phố phong tỏa bên ngoài để phục vụ việc kiểm tra, khám xét ở bên trong.

Gần như toàn bộ các chi nhánh của Công ty F88 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đều bị kiểm tra, khám xét để phục vụ công tác điều tra. Theo tìm hiểu, Công ty F88 có trên 80 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở 23 quận/ huyện của TP Hồ Chí Minh.

Các chi nhánh này chủ yếu tập trung tại các quận/ huyện như TP Thủ Đức, quận Tân Bình, Bình Tân, Bình Thạnh... với trung bình từ 5 đến 7 địa điểm. Hoạt động trong lĩnh vực tài chính cho vay, cầm đồ...

Theo Công an TP Hồ Chí Minh, việc khám xét được thực hiện tại chi nhánh của Công ty CP Kinh doanh F88 ở quận Gò Vấp để phục vụ công tác điều tra về các hoạt động cho vay và cưỡng đoạt tài sản.

Vào sáng cùng ngày, lực lượng phối hợp đã có mặt bên ngoài khu vực tòa nhà của chi nhánh công ty, phong tỏa, bảo vệ an ninh trật tự khu vực trên, điều hòa giao thông tránh ùn tắc, giải tỏa đám đông hiếu kỳ tập trung bên ngoài ảnh hưởng đến lưu thông của người dân. Theo đó, trụ sở Công ty F88 đặt tại 2 tầng của tòa nhà trên, có sức chứa hàng trăm nhân viên. Công ty này thuê tòa nhà này để hoạt động kinh doanh từ đầu năm 2022.

Công ty F88 có trụ sở chính trên đường Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội), hoạt động trong lĩnh vực cho vay, cầm cố tài sản.

Thời gian vừa qua, Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp Cục Cảnh sát hình sự liên tiếp triệt phá các đường dây tổ chức, núp bóng dưới hình thức các công ty để thực hiện các hành chiếm đoạt tài sản, khủng bố, đòi nợ thuê gây nhức nhối.

Trước đó, hàng chục người của Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset và Chi nhánh Công ty Luật TNHH Power Law bị Công an TP Hồ Chí Minh tạm giữ để điều tra.

Phương thức hoạt động của các nhóm này dưới vỏ bọc công ty kinh doanh tài chính, văn phòng luật sư, tuyển dụng hàng trăm nhân viên để đòi nợ theo hợp đồng đã ký với các đối tác bằng các thủ đoạn liên tục gọi điện, nhắn tin quấy rối, khủng bố...