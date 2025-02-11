Chủ Nhật, 2/11/2025
Pháp luật

Khám xét nơi ở trong khu biệt thự của diễn viên Trương Ngọc Ánh

Phú Lữ 02/11/2025 06:59

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh phối hợp Viện KSND cùng cấp tiến hành khám xét nơi ở của diễn viên Trương Ngọc Ánh - bị can trong vụ án "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Theo đó, Cơ quan CSĐT đã tiến hành khám xét nơi ở của bị can Trương Ngọc Ánh, nằm trong khu biệt thự thuộc phường An Khánh. Việc khám xét được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục của pháp luật, có sự chứng kiến của những người liên quan. Tại đây, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra vụ án.

Khám xét nơi ở trong khu biệt thự của diễn viên Trương Ngọc Ánh -2
Cơ quan chức năng thi hành lệnh khám xét.

Như Báo CAND đã thông tin, ngày 31/10, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trương Ngọc Ánh (nghệ sĩ, diễn viên) để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, Công ty cổ phần Bất động sản Đất Rồng (địa chỉ: 25 Đào Duy Anh, phường Đức Nhuận) có đơn tố cáo Trương Ngọc Ánh - người từng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp.

Khám xét nơi ở trong khu biệt thự của diễn viên Trương Ngọc Ánh -0
Bị can Trương Ngọc Ánh tại cơ quan điều tra.

Theo đó, Công ty CP BĐS Đất Rồng được thành lập năm 2007 do Trương Ngọc Ánh làm Giám đốc, người đại diện theo pháp luật. Trong quá trình hoạt động, Trương Ngọc Ánh đã kêu gọi ông P.G.M (quốc tịch Ireland) góp vốn đầu tư tổng cộng 9,1 triệu USD (tương đương hơn 149 tỷ đồng) để triển khai 2 dự án bất động sản, trong đó có dự án tòa nhà Indochine tại 112 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3 (cũ). Riêng dự án này, ông M. đã chuyển 4,49 triệu USD, tương đương 72 tỷ đồng.

Khám xét nơi ở trong khu biệt thự của diễn viên Trương Ngọc Ánh -3
Cơ quan điều tra kiểm tra dữ liệu điện tử tại nhà bị can Trương Ngọc Ánh.

Theo hợp đồng đầu tư ký kết ngày 25/1/2008, dự án tòa nhà Indochine phải do Công ty CP BĐS Đất Rồng đứng tên sở hữu với giá trị 12.917,7 lượng vàng. Tuy nhiên, kết quả xác minh cho thấy ngay từ trước thời điểm ký kết hợp đồng đầu tư, Trương Ngọc Ánh cùng N.M.H (SN 1964, trú tại phường Tân Định) đã đứng tên cá nhân ký hợp đồng mua bán với 4 hộ dân trong khu đất dự án chỉ với 7.917,3 lượng vàng. Trong đó, Trương Ngọc Ánh mới thanh toán 3.000 lượng vàng nhưng hạch toán sổ sách công ty đã chi 4.458 lượng vàng; vi phạm thỏa thuận đầu tư, có dấu hiệu gian dối, nâng khống giá trị dự án để chiếm đoạt phần chênh lệch.

Khám xét nơi ở trong khu biệt thự của diễn viên Trương Ngọc Ánh -1
Cơ quan điều tra thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ.

Đáng chú ý, vào tháng 12/2007, UBND TP Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định thu hồi khu đất này để mở rộng Trường THPT Lê Quý Đôn, đồng thời chi trả hơn 26,1 tỷ đồng tiền bồi thường cho 4 hộ dân. Sau đó, các hộ dân đã hoàn trả lại toàn bộ số tiền hơn 26,1 tỷ đồng này cho Trương Ngọc Ánh và N.M.H. Tuy nhiên, Trương Ngọc Ánh chỉ chuyển về công ty và nhà đầu tư 3 tỷ đồng, còn lại hơn 10 tỷ đồng đã sử dụng vào mục đích cá nhân, không báo cáo, không hạch toán sổ sách.

Khám xét nơi ở trong khu biệt thự của diễn viên Trương Ngọc Ánh -0
​​​​​Kiểm tra két sắt, thu giữ nhiều tài liệu giấy tờ. Ảnh: C.A

Ngoài ra, trong quá trình điều hành doanh nghiệp, Trương Ngọc Ánh đã lợi dụng quyền hạn người đại diện pháp luật, tự ý rút tiền từ tài khoản công ty, chỉ đạo lập bút toán giả, làm sai lệch báo cáo tài chính nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt.

Hiện Công an TP. Hồ Chí Minh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan và thu hồi tài sản cho nhà đầu tư, doanh nghiệp bị hại.

Theo cand.com.vn
https://cand.com.vn/Ban-tin-113/kham-xet-noi-o-trong-khu-biet-thu-cua-dien-vien-truong-ngoc-anh-i786662/
