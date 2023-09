Khán giả nghi vấn bởi khuôn mặt khác lạ của Á hậu Huyền My

Theo nhận xét của người hâm mộ, khuôn mặt của Á hậu Huyền My đã có nhiều nét thay đổi so với trước kia.

Mới đây, trong một clip đăng tải trên trang TikTok cá nhân, Á hậu Huyền My đã khoe kĩ năng nhảy "bắt trend" (xu hướng) của mình. Clip này đã quay được cận cảnh khuôn mặt của cô hiện tại. Sau khi xem clip, người hâm mộ đã chú ý khá nhiều về những thay đổi khác lạ trên khuôn mặt của cô, đặc biệt là chiếc mũi cao khác thường.

Một số khán giả cho rằng, cô đã "đụng chạm" dao kéo trên khuôn mặt: "Trước là nét đẹp riêng nhìn là nhận ra, giờ nét đẹp công nghiệp rồi. Uổng quá", "Sửa xong phát, kết hợp tóc này đúng phong ấn sắc đẹp luôn, tiếc vẻ đẹp trước thật", "Nhìn nét của Huyền My giờ bị cứng"...

Hình ảnh khuôn mặt của Huyền My khác lạ so với trước đây. Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, khi liên hệ về nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ, đại diện của Á hậu Huyền My không trả lời về vấn đề này.

Nguyễn Trần Huyền My (SN 1995) đăng quang ngôi vị Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014. Ngoài ra, cô giành danh hiệu Gương mặt ăn ảnh của cuộc thi Người mẫu Châu Á năm 2011 tổ chức tại Trung Quốc và đại diện Việt Nam đi thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2017 được tổ chức tại Việt Nam.

Nhan sắc của Huyền My hiện tại. Ảnh: Facebook nhân vật

Hiện, cô là biên tập viên thể thao của Truyền hình K+ và không tham gia nhiều trong các hoạt động giải trí. Người đẹp tìm thấy niềm vui ở công việc cũng như gần gũi với các thành viên trong gia đình.

Cô từng bộc bạch: "Trước đây có khi cả tháng gia đình My mới ngồi ăn cơm với nhau vài lần do My quá bận rộn chạy show. Hiện tại, ưu tiên của My là sức khỏe, gia đình và công việc. Rời xa showbiz, My có nhiều thời gian để nâng niu những thứ quan trọng với mình".