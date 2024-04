Khán giả vào tận trang cá nhân của Lương Thu Trang phản ứng vì quá phẫn nộ

Lương Thu Trang trong vai An Nhiên.

Trạm cứu hộ trái tim đã phát sóng tới tập 21. Bên cạnh nhân vật Nghĩa do Quang Sự đóng, thời điểm này vai An Nhiên của Lương Thu Trang là nhân vật bị khán giả ném đá dữ dội nhất. Sau khi bị Mỹ Đình tố cáo là tiểu tam trên mạng xã hội, An Nhiên bị bà Lan đến tận cơ quan vạch mặt khiến cô không chỉ mất việc mà còn mất danh dự. An Nhiên tìm cách trả thù bà Lan bằng cách tuồn thông tin đời tư của bà cho các trang lá cải.

Nhân vật An Nhiên do Lương Thu Trang đảm nhiệm liên tục tung ra chiêu trò thâm độc khiến khán giả căm ghét suốt các tập phim đang phát sóng. Diễn xuất ấn tượng của Lương Thu Trang trong vai một bác sĩ tâm lý có tâm lý phức tạp và không bình thường đã chinh phục hoàn toàn khán giả khiến họ tin cô chính là An Nhiên.

Chính vì vậy, nhiều người đã vào tận trang cá nhân của nữ diễn viên để bày tỏ sự phẫn nộ với vai diễn cô đảm nhiệm nhưng cũng khen ngợi Lương Thu Trang vì cô diễn quá đạt.

Diễn viên Lương Thu Trang.

Rất yêu quý nhưng xem phim em đóng vai phản diện chị lại ghét em vô cùng; Xem phim này xong chị lại thấy hơi ghét nhưng mà ghét nhân vật thôi vì em diễn đạt; Bạn này diễn đạt quá, gạch đá gần như xây đủ cả biệt thự rồi, xem ghét nhân vật nhưng yêu quý diễn viên lắm lắm; Diễn ánh mắt An Nhiên đáng sợ thật; An Nhiên nhập vai ghê gớm, khán giả bị hoà vào nhân vật nên ghét nhân vật chứng tỏ bạn diễn xuất tốt; Yêu Thu Trang từ phim 'Những cô gái trong thành phố' mà phim này sao ghét An Nhiên quá... là bình luận của khán giả.

Trong khi đó, NSND Thu Hà để lại lời khen cho bạn diễn dù trên phim hai người đối đầu nhau: "Đạt đến mức ấy ghét mới đúng, mới giỏi chứ". Khi Lương Thu Trang than buồn vì bị khán giả phản ứng, NSND Thu Hà an ủi: "Buồn gì? Ghét mới đạt chứ". Nữ diễn viên cũng chia sẻ thương Lương Thu Trang vì cô đóng đạt quá "để mấy bà có đà lên đồng".

Trước đó, tại họp báo ra mắt phim Trạm cứu hộ trái tim, nữ diễn viên chia sẻ: "Chắc chắn nhân vật này sẽ bị ném đá rất nhiều. Chính tôi khi làm phim cũng thấy không thể thông cảm cho An Nhiên. Nhiều khi cứ nghĩ nhân danh tình yêu, nhân danh gia đình, nhân danh con cái để lấp liếm những hành động của mình nhưng cuối cùng vẫn là sự ích kỷ của bản thân. Cô ấy dám hy sinh mọi thứ, sự tổn thương và đáng thương không ai bằng cô ấy, tôi nghĩ sao trên cuộc đời lại có một phụ nữ như thế".

Lương Thu Trang và Quang Sự nhận mưa gạch đá của khán giả vì vào vai phản diện quá đạt.

Lương Thu Trang cũng chuẩn bị tâm lý đón nhận phản ứng của khán giả về vai diễn này. "Tôi và anh Quang Sự khi đóng phim này đã động viên nhau anh em mình phải làm thế nào cho 'đã' nhất có thể. Vì nếu làm không tới cũng vẫn bị chửi. Nhận gạch đá nhưng được thỏa sức với nghề còn hơn là cứ lo sợ rón rén. Chúng tôi xác định dám chơi dám chịu", nữ diễn viên chia sẻ.