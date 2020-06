Khẩn trương khắc phục sự cố gãy sập khoang tràn tại đập Đô Lương

Gãy sập khoang tràn của đập Đô Lương

Sáng 7/6, tại đập Bara Đô Lương xảy ra sự cố sập khoang số 10 và khoang số 11. Đây là sự cố nghiêm trọng, gây nên hiện tượng tụt mực nước đầu kênh dẫn dòng, dẫn đến không đủ lượng nước theo yêu cầu chảy vào kênh chính, nước vào hệ thống Thủy lợi Bắc bị thiếu hụt từ 50 - 70%, gây khô hạn vùng Yên Thành, Quỳnh Lưu và Diễn Châu, với tổng diện tích khoảng 20.000 ha lúa đã gieo cấy bị ảnh hưởng, trong thời điểm nhu cầu sử dụng nước hiện rất cao.

Đặc biệt, để đảm bảo an toàn trong quá trình xử lý, đơn vị thi công phải triển khai ngay các biện pháp an toàn lao động xung quanh khu vực xảy ra sự cố.

Chi cục Thủy lợi Nghệ An có thông báo về ảnh hưởng của sự cố để các đơn vị thủy nông và các địa phương có phương án chống hạn, đảm bảo tiến độ sản xuất hè thu trong thời gian khắc phục sự cố.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo đơn vị thi công thực hiện ngay các biện pháp kỹ thuật như hợp long sớm, đóng cọc, chậm nhất đến ngày 11/6 phải đảm bảo mực nước cho hệ thống thủy lợi Đô Lương ở cao trình trên +10 m để vừa đảm bảo an toàn vừa đáp ứng nhu cầu tưới; có phương án để hoàn thành thi công các khoang trước 30/8/2020, trước tiến độ được phê duyệt 1 năm.

Đập Đô Lương xây dựng năm 1934 và hoàn thành năm 1937. Qua hơn 80 năm khai thác và sử dụng, bê tông của đập đã bị mọt, thép bị hoen rỉ. Công trình có 12 khoang tràn, mỗi khoang rộng 23m và một cửa xả cát rộng 21m. Cửa xả cát trước đây không hoạt động.

Việc cải tạo đập Đô Lương thuộc Dự án sửa chữa, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An. Đây là dự án do Jica tài trợ khôi phục, nâng cấp công trình đầu mối để đảm bảo tưới ổn định cho hơn 28.800 ha đất nông nghiệp, tạo nguồn cấp nước cho công nghiệp và sinh hoạt cho 4 huyện Đô Lương, Yên Thành, Diễn Châu, Quỳnh Lưu và TX. Hoàng Mai. Nâng cấp, mở rộng cống Diễn Thành đảm bảo ngăn mặn, giữ ngọt, tạo nguồn cấp nước cho 15.000 ha. Trước khi sự cố xảy ra, 9 cửa cống từ số 1 đến số 9 hư hỏng nặng đã hoàn thành sửa chữa, nâng cấp.

Ông Nguyễn Trường Thành - Chi cục Trưởng Chi cục Thủy lợi Nghệ An cho biết: Việc thi công sửa chữa cần được tiến hành lần lượt để đảm bảo nhiệm vụ cấp nước, và các cửa cống phía bờ tả được sửa chữa trước do hư hỏng quá nặng, tính chất nguy hiểm cao hơn. Theo kế hoạch, những khoang này dự kiến thi công vào năm 2021, tuy nhiên, do hư hỏng nặng nên buộc phải đẩy nhanh tiến độ, thi công vào năm 2020.