Khẩn trương kích hoạt lại tinh thần chống dịch

Nguy cơ từ dịch vụ giải trí “chui”

Mới đây, tại huyện Quỳnh Lưu vừa bùng phát 3 ổ dịch Covid-19 tại 3 quán Karaoke với 28 trường hợp F0. Đó là ổ dịch tại karaoke 68 (xã Quỳnh Châu) có 10 F0, trong đó, có 9 nhân viên và 1 khách hàng. Ổ dịch được phát hiện vào đêm 19/1 do nhân viên có triệu chứng, tự test tại chỗ dương tính, sau đó, gọi trạm y tế đến test và phát hiện. Ca nhiễm được công bố vào sáng 20/1. Truy vết đến hiện tại có 14 người là F1.

Ổ dịch tại karaoke Bích Quế (thị trấn Cầu Giát) có 7 F0, trong đó, có 5 F0 đầu tiên là nhân viên quán được phát hiện vào đêm 18/1; sau đó thêm 1 trường hợp khách hát ở xã Quỳnh Lâm phát hiện sáng 20/1 và 1 người từ huyện Tương Dương xuống quán hát được phát hiện vào ngày 19/1. Truy vết đến hiện tại có 10 người là F1. Ổ dịch này có mối liên quan với ổ dịch karaoke 68.

Quán Karaoke Bích Quế hoạt động chui. Có 7 F0 liên quan đến quán. Ảnh: Minh họa Ổ dịch tại karaoke Quỳnh Minh có 11 F0, trong đó, 7 nhân viên quán phát hiện chiều 17/1 (có 1 trường hợp nhân viên có triệu chứng nên ra trạm y tế test, phát hiện 6 trường hợp) và 4 trường hợp là khách hát. Truy vết đến hiện tại có 60 người là F1. Chưa tìm thấy yếu tố liên quan đến 2 quán karaoke ở trên.



Điều đáng nói, trong thời gian qua, tỉnh Nghệ An nói chung và huyện Quỳnh Lưu chưa cho phép các dịch vụ không thiết yếu hoạt động trở lại, trong đó có karaoke. Các quán karaoke tại Quỳnh Lưu đang hoạt động “chui”... Câu chuyện tại Quỳnh Lưu không hề đơn lẻ. Trước đó ít ngày, tại huyện Nghi Lộc, cơ quan chức năng cũng phát hiện 01 ổ dịch Covid-19 gồm 5 trường hợp F0 tại quán karaoke Danh ở xóm Thái Thịnh, xã Nghi Thái.

Hiện nay, trên địa bàn Nghệ An, ở nhiều địa phương đã xuất hiện tình trạng quán karaoke, quán bar lén lút hoạt động, lách quy định, đón khách vào sử dụng dịch vụ. Dẫu trước đó, tại Công văn hỏa tốc số 9064/UBND-VX ngày 22/11/2021 của UBND tỉnh Nghệ An về việc tăng cường triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh (bắt đầu thực hiện từ 0 giờ ngày 23/11/2021) nêu rõ: Nghệ An ngừng hoạt động cơ sở kinh doanh các dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao khác như cơ sở thẩm mỹ, mát xa, vũ trường, karaoke, quán bar, internet, trò chơi điện tử.

Trong cuộc làm việc giữa Trung tâm Chỉ huy Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An và huyện Quỳnh Lưu ngày 20/01/2022, các cơ quan chức năng nhận định: Nếu không được phát hiện sớm, 28 F0 từ 3 ổ dịch tại 3 quán karaoke này có thể lây nhiễm cho hàng ngàn người. Huyện Quỳnh Lưu đã và đang phải đối mặt với nguy cơ dịch Covid-19 bùng phát trên diện rộng dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán.

Theo ông Hoàng Danh Lai - Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Quỳnh Lưu: Việc để quán karaoke hoạt động chui đã thể hiện rõ vấn đề chính quyền, cơ quan chức năng, lực lượng phòng chống dịch Covid-19 ở cơ sở đã buông lỏng quản lý. Các tổ Covid cộng đồng, tổ tự quản phòng chống Covid-19 chưa thực hiện tốt nhiệm vụ. Chủ cơ sở kinh doanh không chấp hành tốt, bất chấp quy định pháp luật. Người dân tỏ ra thờ ơ, chủ quan với dịch.

Kích hoạt lại hoạt động các tổ Covid - 19 cộng đồng

Ở thời điểm này, nỗi lo dịch Covid-19 lớn nhất nằm ở những địa điểm, sự kiện tập trung đông người. Trong Hội nghị triển khai công tác y tế năm 2022 được tổ chức sáng 20/01/2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã quán triệt rõ: Dịch lây lan và bùng phát mạnh ở những địa điểm, sự kiện tập trung đông người chứ không phải trên các phương tiện giao thông. Các địa phương cần tổ chức thực hiện quyết liệt, trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả các giải pháp chống dịch trên phương châm “toàn dân, từ cơ sở, lấy người dân làm trung tâm”.

Cán bộ y tế xã Châu Thắng, huyện Quỳ Châu lấy thông tin khai báo của công dân về Tết. Ảnh: Thành Cường Thực tiễn dịch Covid-19 ở Nghệ An từ đầu năm 2022 đến nay đã cho thấy: Đã phát hiện hàng trăm ca nhiễm Covid-19 là công nhân các nhà máy, là người tham dự các sự kiện tập trung đông người như đám cưới, đám giỗ và người đến tham gia các tụ điểm giải trí… Để phòng, chống dịch Covid-19, ngày 14/01/2022, UBND tỉnh Nghệ An đã có văn bản về việc tăng cường các biện pháp quản lý hoạt động văn hóa, thể thao đảm bảo đón tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành, thị.



UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu dừng tổ chức các loại hình lễ hội trước, trong và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 (từ tháng 1 Âm lịch đến hết tháng 3 Âm lịch) và bắn pháo hoa nổ trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 trên địa bàn tỉnh; hạn chế tối đa tổ chức các sự kiện và hoạt động văn hóa, thể thao tập trung đông người; hạn chế tối đa số người tham gia cùng thời điểm trong tổ chức việc cưới, việc tang, tảo mộ, mừng thọ, giỗ chạp, các hoạt động vui chơi giải trí...

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên phát huy vai trò làm gương, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân đề cao cảnh giác, thực hiện yêu cầu phòng chống dịch. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành, thị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao ý thức tự giác, chấp hành pháp luật; thường xuyên cảnh báo để người dân không chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch bệnh, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, tạo sự đồng thuận trong xã hội để người dân vui Xuân, đón Tết trong trạng thái bình thường mới.

Phòng chống dịch Covid-19 tại các các doanh nghiệp, nhà máy, khu công nghiệp, Trung tâm Chỉ huy Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh cũng đã có các chỉ đạo rõ: Để phòng, chống dịch Covid-19 một cách hiệu quả, không để đứt gãy trong sản xuất, các nhà máy doanh nghiệp cần thực hiện đồng bộ các giải pháp như truyền thông cho cán bộ, công nhân viên chấp hành tốt yêu cầu phòng chống dịch tại đơn vị và cộng đồng; tiêm phòng vắc xin phòng Covid-19 cho cán bộ, công nhân viên; thường xuyên thực hiện xét nghiệm sàng lọc tại đơn vị; phối hợp tốt với chính quyền địa phương, đơn vị chức năng rà soát phương án, kịch bản chống dịch và xử lý tình huống dịch phát sinh…

Theo PGS.TS Dương Đình Chỉnh – Phó Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An: Trong giai đoạn này, các địa phương trong tỉnh cần thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của quốc gia, của tỉnh trong phòng, chống dịch Covid-19; tăng cường giám sát các trường hợp người từ ngoài tỉnh trở về; yêu cầu khai báo y tế đầy đủ; khuyến khích người dân thực hiện xét nghiệm khi trở về địa phương; rà soát, hướng dẫn các khu công nghiệp, nhà máy thực hiện nghiêm việc phòng, chống dịch tại nơi sản xuất; thần tốc tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho tất cả người dân trong độ tuổi; đẩy mạnh công tác truyền thông để nâng cao nhận thức phòng, chống dịch, tránh việc chủ quan với dịch bệnh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định phòng, chống dịch...; kích hoạt, "hâm nóng" lại hoạt động các tổ Covid - 19 cộng đồng, tổ tự quản phòng chống Covid-19.