Khẩn trương triển khai chính sách hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp khó khăn do Covid-19

Cùng ngày, BHXH Việt Nam cũng ban hành Quyết định số 722/QĐ-BHXH về việc thành lập Đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc do đại dịch Covid-19 trong thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ; thực hiện chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại BHXH 19 tỉnh, thành phố.



Triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng LĐ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (Nghị quyết số 68); Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng LĐ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (Quyết định số 23), thời gian qua, toàn ngành BHXH Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong tổ chức thực hiện và bước đầu đạt được những kết quả nhất định. Đặc biệt là công tác xây dựng quy trình, hướng dẫn thực hiện thống nhất trong nội bộ; sớm hoàn thành việc gửi thông báo về số tiền (khoảng 4.322 tỷ đồng) do giảm mức đóng vào Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đến hơn 375 nghìn đơn vị, với trên 11,2 triệu lao động, góp phần hỗ trợ kịp thời doanh nghiệp khắc phục khó khăn, hỗ trợ người lao động phòng, chống dịch Covid-19.

Rất nhiều người lao động Nghệ An lao đao trong mùa dịch. Ảnh tư liệu: ĐA - MH

Để tiếp tục đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động giảm bớt khó khăn, cùng chung tay thực hiện thắng lợi mục tiêu kép “vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội vừa phòng, chống dịch hiệu quả”, BHXH Việt Nam yêu cầu Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung sau:

Thứ nhất, quán triệt công chức, viên chức, người lao động tuân thủ các quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố và BHXH Việt Nam trong việc thực hiện các chính sách hỗ trợ của Chính phủ đối với doanh nghiệp và người lao động, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, quan trọng, cần tập trung ưu tiên thực hiện của toàn ngành trong giai đoạn hiện nay.

Thứ hai, phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành địa phương báo cáo UBND tỉnh, thành phố các giải pháp chỉ đạo, hướng dẫn doanh nghiệp, người lao động tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ của Chính phủ, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, hoặc báo cáo, đề xuất cơ quan thẩm quyền giải quyết các vướng mắc phát sinh, tạo thuận lợi nhất cho người lao động và doanh nghiệp.

Đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh tặng quà người lao động Ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An. Ảnh tư liệu: Đức Anh

Thứ ba, phân công, theo dõi nắm bắt, đôn đốc, hướng dẫn các doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 sớm lập hồ sơ để được giải quyết việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo quy định. Tuyệt đối không phát sinh thêm thủ tục, hồ sơ ngoài quy định tại Quyết định số 23; không để hồ sơ quá hạn, trường hợp hồ sơ còn thiếu, có sai sót cần kịp thời hướng dẫn, không để tình trạng hồ sơ chuyển đi, chuyển lại nhiều lần.

Thứ tư, phối hợp chặt chẽ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết các thủ tục liên quan theo quy định. Khi nhận được quyết định về việc hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động của Sở theo quy định tại Điều 12, Quyết định số 23, thực hiện chuyển ngay kinh phí để doanh nghiệp hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động, nhằm duy trì việc làm bền vững của đơn vị, doanh nghiệp.

Thứ năm, kịp thời thực hiện xác nhận các danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; Danh sách người lao động ngừng việc; Danh sách lao động ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và danh sách người lao động được người sử dụng LĐ đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất theo quy định tại Quyết định số 23 để đơn vị, doanh nghiệp, người lao động có đủ hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền thực hiện các chính sách hỗ trợ nhằm ổn định đời sống, hoặc vay vốn để duy trì, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, doanh nghiệp.

Đại diện Công ty Emtex nêu khó khăn trong việc không thể cho người lao động vùng có dịch tạm nghỉ. Ảnh tư liệu

Đồng thời, BHXH Việt Nam cũng yêu cầu toàn Ngành đẩy mạnh công tác truyền thông, thông tin kịp thời, đầy đủ kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ thuộc thẩm quyền của cơ quan BHXH; tăng cường công tác tư vấn, hướng dẫn, giải đáp vướng mắc của người lao động và doanh nghiệp trong việc thụ hưởng các chính sách hỗ trợ của Chính phủ; kịp thời hoàn thiện các chức năng trên phần mềm (nếu phát sinh) đáp ứng ngay việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ và công tác quản lý, tổng hợp, thống kê, báo cáo theo quy định…

Với tinh thần khẩn trương triển khai Nghị quyết số 68, BHXH Việt Nam đã quyết định thành lập Đoàn công tác của BHXH Việt Nam đến BHXH 19 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (theo Công văn số 969/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch tại một số địa phương). Đoàn công tác sẽ tập trung làm việc với các nội dung:

- Kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện: Nghị quyết số 68; chính sách BHYT và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Ngành tại các địa phương.

- Làm việc, trao đổi, phối hợp với lãnh đạo tỉnh, thành phố; đồng thời tiếp nhận kiến nghị, đề xuất của địa phương để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Ngành.

Đại diện công đoàn Khu Kinh tế Đông Nam tìm hiểu về đời sống người lao động ở Khu Công nghiệp VSIP. Ảnh tư liệu: MH

Có thể khẳng định, ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 68 và Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 23, BHXH Việt Nam đã khẩn trương, quyết liệt triển khai nhiều giải pháp thực hiện các công tác liên quan một cách chủ động, kịp thời, với mục tiêu cao nhất là đưa chính sách hỗ trợ của Nhà nước đến từng người tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHTN; đảm bảo khâu thực giải quyết hồ sơ được triển khai một cách thuận tiện, trong thời gian nhanh nhất, tạo thuận lợi tối đa cho người sử dụng LĐ và người lao động. Qua đó, với vai trò là cơ quan tổ chức, thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN, BHXH Việt Nam đã góp phần tháo gỡ khó khăn cho đơn vị, doanh nghiệp, bảo đảm an sinh xã hội, ứng phó với đại dịch Covid-19 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ./.