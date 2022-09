Khẳng định giá trị vượt trội về chất lượng bê tông tươi thương phẩm

(Baonghean.vn) - Công ty TNHH Trường An (Thúy - Danh) được đánh giá là cánh chim đầu đàn trong các doanh nghiệp sản xuất cung ứng VLXD, đặc biệt là lĩnh vực sản xuất bê tông tươi thương phẩm. Sau nhiều năm đi vào hoạt động, bê tông (Thúy - Danh) ngày càng khẳng định được thương hiệu, cung ứng ra thị trường các sản phẩm uy tín, chất lượng nhất, mang lại sự tin tưởng và hài lòng cho khách hàng.

Ông Trần Đức Danh - Giám đốc Công ty TNHH Trường An (Thúy - Danh) cho biết: Xuất phát từ nhu cầu phát triển của ngành xây dựng và tận dụng lợi thế các sản phẩm của mình, từ năm 2017, công ty đã đầu tư sản xuất bê tông tươi thương phẩm để phục vụ thị trường Nghệ An và các tỉnh lân cận.

Nhằm tạo ra sản phẩm bê tông tươi chất lượng, đáp ứng nhu cầu cho mọi công trình, công ty đã quyết tâm tạo ra sự vượt trội của sản phẩm chính bằng việc đầu tư dây chuyền công nghệ sản xuất hiện đại, đồng bộ, cùng kết hợp một số nguyên vật liệu do đơn vị tự sản xuất, như đá Đô Lương, cát sạch sông Lam…

Sản phẩm bê tông tươi (Thúy - Danh) luôn tuân thủ nghiêm ngặt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn của ngành xây dựng, với đội ngũ công nhân 160 lao động tay nghề cao, có kinh nghiệm, quy trình sản xuất được giám sát và kiểm tra chặt chẽ, từ nguyên liệu đầu vào cho đến khi ra thành phẩm.

Hiện nay Công ty TNHH Trường An (Thúy - Danh) có 3 trạm chuyên sản xuất, cung cấp bê tông thương phẩm (30.000 m3/tháng), đúc, ép cọc bê tông cốt thép bằng robot cho các công trình dự án, nhà ở dân sinh. Gồm trạm số 1: Bê tông Trường An, địa chỉ xã Thịnh Sơn, huyện Đô Lương; trạm số 2: Bê tông Bắc Vinh – Trường An, địa chỉ: xóm Đình, xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên (Cách khu công nghiệp VSIP Nghệ An khoảng 100m); trạm số 3 địa chỉ xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn.

Tại các trạm sản xuất bê tông đều được đầu tư hệ thống xe chuyên dụng hiện đại, hiện có 47 xe bồn, 13 xe bơm cần, 2 xe bơm tĩnh đẩy dài cần được 150 mét luôn trong trạng thái sẵn sàng phục vụ khách hàng. Ngoài chất lượng sản phẩm tốt, cách thức phục vụ bê tông (Thúy - Danh) chuyên nghiệp.

Đơn vị đã thiết lập bộ quy trình liên quan đến dịch vụ trước, trong và sau bán hàng, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và hướng dẫn khách hàng có thể sử dụng hiệu quả nhất sản phẩm bê tông. Các chính sách, chế độ hậu mãi luôn được bê tông (Thúy - Danh) duy trì, thực hiện nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng.

Bằng sự tiếp cận nhanh với thị trường thông qua chất lượng, giá thành và dịch vụ phục vụ hiệu quả, sản phẩm bê tông thương phẩm bê tông (Thúy - Danh) ngày càng chiếm được niềm tin trong lòng khách hàng, thị phần cung cấp ngày được mở rộng ở cả 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh. Công ty nhận được sự tín nhiệm của các đối tác tầm cỡ, thường xuyên được lựa chọn là nhà cung cấp bê tông chủ lực cho những dự án trọng điểm của tỉnh, quốc gia.

Hiện nay sản phẩm của Công ty TNHH- Trường An (Thúy- Danh) có mặt tại công trình, dự án lớn như: Dự án khách sạn Mường Thanh Con Cuông, các dự án ở TP. Vinh như chung cư Trung Đức - Lê Lợi, Chung cư Dầu Khí Cửa Tiền, chung cư Dầu Khí Phan Bội Châu, chung cư Dầu Khí Hưng Bình. Chung Cư Sao Nghệ - đường Nguyễn Sỹ Sách. Nâng cấp Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 3, Khách sạn Sapa Cửa Lò, Nhà máy Tân Á Đại Thành - KCN Nam Cấm...

Hiện nay các sản phẩm bê tông tươi và vật liệu xây dựng của đơn vị còn phục vụ một số hạng mục các công trình trọng điểm quốc gia như đường cao tốc Bắc-Nam, đường ven biển…

Đến nay, Công ty TNHH Trường An (Thúy - Danh) trở thành nhà phân phối chính thức sản phẩm của các thương hiệu nổi tiếng xi măng, thép, cũng như chuyên chở vật liệu xây dựng đá, cát cho nhiều công trình. Ý thức được đảm bảo an toàn giao thông, từ tháng 5/2022, Công ty TNHH Trường An (Thúy - Danh) đã chủ động cắt thành thùng 75 xe ô tô vận tải, (100% xe cắt thành thùng) theo đúng với kết cấu, thiết kế ban đầu.

Ông Trần Đức Danh - Giám đốc Công ty TNHH Trường An (Thúy - Danh) cho biết: Từ đầu năm 2022, ngành vận tải đối mặt với nhiều khó khăn như biến động giá cả xăng dầu, giá vật liệu xây dựng leo thang, khiến doanh thu của đơn vị giảm hơn cùng kỳ. Tuy nhiên bằng nỗ lực, quyết tâm, đơn vị đã vượt qua khó khăn, đảm bảo việc làm ổn định cho trên 400 lao động với mức lương ổn định từ 8-13 triệu đồng/người/tháng.

Thời gian tới, Công ty TNHH Trường An (Thúy - Danh) ngày càng phấn đấu để đưa ra các sản phẩm bê tông tươi tốt hơn nữa cung ứng cho khách hàng, cũng như chuyên chở, vận tải vật liệu xây dựng theo phương châm “Đúng chất lượng, đủ số lượng, đúng thời gian”.