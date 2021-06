Khẳng định thương hiệu xuất khẩu lao động VILACO

Vượt qua khó khăn để đồng hành và chia sẻ với người lao động

Lao động sau giờ học ở VILACOO. Ảnhh: PP.V

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đưa NLĐ đi làm việc tại nước ngoài được thành lập năm 2008, Công ty VILACO luôn ý thức được vai trò, trách nhiệm của đơn vị đối với lĩnh vực đang góp phần mang lại nguồn ngoại tệ để phát triển đất nước, cũng như đóng góp vào công tác an sinh xã hội, tạo việc làm cho NLĐ. Năm 2020 đại dịch hoành hành trên toàn thế giới và dự báo còn diễn biến phức tạp trong năm 2021, Công ty VILACO đang đứng trước những khó khăn, thách thức to lớn do ảnh hưởng của dịch bệnh.