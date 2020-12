Khẳng định vai trò động lực phát triển của vùng Tây Nam

(Baonghean.vn) - Nhà máy nước sạch xã Hòa Sơn, Đô Lương do Công ty CP Tư vấn đầu tư và Công nghệ môi trường HQ đầu tư, đến thời điểm này đã nghiệm thu, hoàn thành 100% giai đoạn I, sẵn sàng đi vào hoạt động, cấp nước sạch cho người dân 14 xã thuộc huyện Đô Lương.

(Baonghean.vn) - Thực hiện nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo tỉnh về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, sáng 25/11, đoàn công tác của Báo Nghệ An do đồng chí Trần Văn Hùng - Phó Tổng biên tập Báo Nghệ An làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2020 tại huyện Đô Lương.