Khẳng định vai trò, vị trí của công tác thông tin đối ngoại

NHIỀU KẾT QUẢ TÍCH CỰC TRONG NĂM 2021



Tóm tắt báo cáo tổng kết công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc, quản lý biên giới năm 2021 do đồng chí Phùng Xuân Nhạ - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày tại hội nghị nêu, năm 2021, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, thế giới tiếp tục chịu những tác động sâu sắc về mọi mặt do đại dịch Covid-19 lan rộng trên toàn cầu. Các thách thức an ninh phi truyền thống như khủng bố, thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu... không ngừng gia tăng, khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nhất là Biển Đông trở thành địa bàn cạnh tranh chiến lược, gay gắt, và tập hợp lực lượng giữa các nước lớn. Các quốc gia trong khu vực ngày càng cứng rắn hơn trong bảo vệ yêu sách chủ quyền trên biển.

Cũng trong năm 2021, Việt Nam tổ chức thành công tốt đẹp nhiều sự kiện chính trị trọng đại như Đại hội XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Dù gặp nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng kinh tế - xã hội phát triển ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững, công tác đối ngoại đạt nhiều kết quả tích cực.

“Trong bối cảnh thuận lợi đan xen với thách thức, công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc, quản lý biên giới đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định, thu hút nguồn lực, khẳng định vị thế, uy tín và hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế”, đồng chí khẳng định.

Các đại biểu theo dõi phóng sự về công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới năm 2021. Ảnh: T.G

Công tác thông tin đối ngoại có sự đổi mới, sáng tạo rõ nét, được triển khai toàn diện trên kênh công tác đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân qua các hoạt động đa dạng; gắn kết chặt chẽ giữa thông tin đối ngoại với thông tin đối nội; đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ mới, tích cực sử dụng các phương tiện truyền thông mới, bắt kịp xu hướng thế giới...

Các cơ quan báo chí có nhiều đổi mới hình thức theo hướng hiện đại, hấp dẫn, nhằm nâng cao hiệu quả chuyển tải thông tin. Công tác phối hợp, tranh thủ các hãng truyền thông quốc tế, các cơ quan đại diện các nước, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam được thực hiện hiệu quả hơn. Công tác nghiên cứu khoa học về thông tin đối ngoại, về biển, đảo, biên giới, lãnh thổ được quan tâm triển khai; tuyên truyền nhân rộng các mô hình, phong trào, hoạt động giao lưu về biển, đảo, biên giới được đẩy mạnh,...

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong 3 lĩnh vực nói trên trong năm 2021. Đó là, việc triển khai kế hoạch thông tin tuyên truyền trong năm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, sự phối hợp triển khai giữa các lực lượng có lúc, có nơi chưa kịp thời, hiệu quả, các sản phẩm thông tin bằng tiếng nước ngoài, tiếng dân tộc được thúc đẩy nhưng chưa đáp ứng được cả về số lượng và chất lượng... Nguyên nhân của những hạn chế trên là do các hoạt động trực tiếp không thể triển khai do nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội để đảm bảo công tác phòng, chống dịch, lực lượng làm công tác tuyên truyền ở các cơ sở còn mỏng, một số nơi còn hạn chế về chuyên môn liên quan đến thông tin đối ngoại, biển, đảo, biên giới...