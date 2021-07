Khẳng định vị thế ngành Thú y trong phát triển và hội nhập

Ông Ngô Đức Quỳnh - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y và Chăn nuôi tỉnh Nghệ An cho hay: Nhờ thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm nói riêng và các loại dịch bệnh khác trên đàn gia súc, gia cầm nên đã góp phần quan trọng trong công tác bảo đảm an toàn dịch bệnh cho đàn vật nuôi, ổn định và phát triển sản xuất. Đến tháng 6/2021, tổng đàn gia cầm ước đạt 28.343 nghìn con, tăng 8,49% so với cùng kỳ năm 2020, tổng sản lượng thịt gia cầm ước đạt 47.312 tấn tăng 9,087% so với cùng kỳ năm 2020 và sản lượng trứng ước đạt 335.610 nghìn quả, tăng 5,01% so với cùng kỳ năm 2020.