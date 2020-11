Khẳng định vị thế vùng đất, con người Nghệ An trong tiến trình phát triển đất nước

Hội thảo khoa học 'Nghệ An - 990 năm hình thành và phát triển' (Baonghean.vn) - Sáng 30/11, tại TP. Vinh, tỉnh Nghệ An phối hợp với Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học “Nghệ An - 990 năm hình thành và phát triển". Đây là sự kiện quan trọng, có ý nghĩa lịch sử, chính trị sâu sắc trong chuỗi các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 990 năm Danh xưng Nghệ An (1030 - 2020).

(Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu khai mạc Hội thảo

của đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh)

Kính thưa Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.



Kính thưa đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Kính thưa quý vị đại biểu, các vị khách quý! Kính thưa các nhà khoa học! Thưa toàn thể các đồng chí!

Trong chuỗi các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 990 năm - Danh xưng Nghệ An (1030 – 2020). Hôm nay, tỉnh Nghệ An phối hợp với Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học “Nghệ An - 990 năm hình thành và phát triển”. Đây là một sự kiện quan trọng, có ý nghĩa lịch sử, chính trị sâu sắc.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, xin trân trọng gửi tới Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; các quý vị đại biểu, khách quý, các nhà khoa học, các chuyên gia, các đồng chí và các bạn lời chào trân trọng và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc Hội thảo. Ảnh: Thành Cường

Nghệ An là vùng đất “địa linh, nhân kiệt”, địa danh giàu truyền thống cách mạng, lịch sử hào hùng, văn hóa đậm đà bản sắc; đã sinh ra nhiều bậc anh hùng, hào kiệt, sỹ phu yêu nước nổi tiếng, tiêu biểu nhất là Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại của Đảng và Nhân dân ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất.

Nghệ An hội tụ đủ các yếu tố như một “Việt Nam thu nhỏ” với đầy đủ các loại địa hình, các hệ sinh thái tự nhiên; tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng, nhiều danh lam, thắng cảnh nổi tiếng, có nhiều di tích lịch sử, văn hóa có giá trị còn được lưu giữ;

Hệ thống giao thông thuận tiện với đầy đủ các loại hình; có vị trí quan trọng trong hành lang kinh tế Đông - Tây; có nguồn nhân lực dồi dào, người lao động cần cù, chịu khó.

Đó là niềm tự hào, là tiềm năng và thế mạnh to lớn, mang lại các yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” để Nghệ An tận dụng cơ hội, vượt qua khó khăn, thách thức tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Trong tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, Nghệ An là vùng đất “phên dậu” của quốc gia, địa bàn trọng yếu của đất nước, phần đất thiêng liêng trong dải non sông Việt Nam thống nhất.

Với vị thế chiến lược đặc biệt quan trọng, có bề dày truyền thống lịch sử, xứ Nghệ có nhiều đóng góp lớn lao trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Ngay từ buổi bình minh của lịch sử loài người, tổ tiên của cư dân Nghệ An đã sớm bắt đầu và phát triển từ những con người hái lượm, ghè đá trên hang Thẩm Ồm (Quỳ Châu); vắt gốm, đúc đồng trên đất Quỳnh Văn (Quỳnh Lưu); đến luyện sắt, trồng lúa nước trên Đồng Mỏm (Diễn Châu)… Những dấu tích kể trên chính là bằng chứng khẳng định đóng góp của cộng đồng cư dân Nghệ An đối với sự hình thành nền văn hóa, văn minh đầu tiên của dân tộc Việt Nam.

Với truyền thống và bề dày lịch sử hào hùng, vị thế, danh xưng Nghệ An đã được khẳng định và ghi chép khá thống nhất, toàn diện và sáng tỏ trong nhiều bộ chính phương sử, cũng như dư địa chí của các nước lân bang từ thời cổ đại đến cận đại, trong các thư tịch, văn bia và các công trình nghiên cứu từ xưa đến nay.

Quang cảnh Hội thảo khoa học "Nghệ An - 990 năm hình thành và phát triển". Ảnh: Thành Cường

Sự ra đời của danh xưng Nghệ An được khắc họa đậm nét thông qua các cứ liệu lịch sử. Trong cuốn “Hoàng Việt địa dư chí”, học giả Phan Huy Chú viết: “Nghệ An xưa thuộc đất Việt Thường, thời Tần thuộc Tương Quận, thời Hán gọi là Hàm Hoan thuộc quận Nhật Nam… thời Đường gọi là Hoan Châu và Diễn Châu. Thời Ngô, Đinh, Tiền Lê vẫn gọi là Hoan Châu và Diễn Châu. Năm 1030 (Thiên Thành thứ 3), Vua Lý Thái Tông đổi Hoan Châu thành Nghệ An”.

Từ đây, địa danh Nghệ An chính thức đi vào lịch sử dân tộc và tồn tại sâu thẳm trong tâm thức các thế hệ cư dân Nghệ An cho tới ngày nay. 990 năm hình thành và phát triển tỉnh Nghệ An - là chặng đường dài mà biết bao thế hệ đã đổ công sức, xương máu đấu tranh với thiên nhiên khắc nghiệt và kẻ thù xâm lược để xây dựng và bảo vệ vùng đất Nghệ An.

Chính môi trường đó cùng lịch sử đấu tranh đã tôi luyện và hun đúc nên con người nơi đây có sức sống bền bỉ; đức tính cần cù, nhẫn nại, ý chí và nghị lực phi thường, anh dũng, kiên cường, bất khuất, với truyền thống yêu nước nồng nàn; tận trung với nước, tận hiếu với dân; giàu lòng nhân ái và lao động, sáng tạo để vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, vươn lên trong cuộc sống, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Vùng đất và con người Nghệ An gắn bó hữu cơ, có vai trò quan trọng vào tiến trình giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước. Qua thực tiễn đấu tranh và mở rộng bờ cõi, vùng đất Nghệ An từng bước trở thành một trong những trung tâm tinh hoa của dân tộc và được nhiều anh hùng, hào kiệt chọn nơi đây làm “đại bản doanh”, “nơi đứng chân” dựng xây nghiệp lớn thời cổ trung đại; được cách mạng chọn và xây dựng thành “vùng tự do”, “vùng giải phóng” trong cuộc kháng chiến chống Pháp; là “tọa độ lửa” trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Trong thời kỳ đổi mới được sự cổ vũ, động viên, khích lệ, sự quan tâm giúp đỡ của Trung ương và đồng bào, đồng chí cả nước, Đảng bộ và Nhân dân Nghệ An đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, khai thác các thế mạnh, huy động nội lực, tranh thủ ngoại lực, tạo thêm nguồn lực mới cho sự phát triển và đã giành được nhiều thành tựu quan trọng, thúc đẩy sự phát triển toàn diện của tỉnh.

Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá cao; Hệ thống kết cấu hạ tầng tiếp tục được đầu tư xây dựng, nâng cấp ngày càng đồng bộ; Diện mạo đô thị, nông thôn có nhiều đổi mới; Xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực, là một trong những điểm sáng của cả nước, dự kiến đến hết năm 2020 toàn tỉnh có 281/411 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 68,37%; Văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, các giá trị văn hóa được bảo tồn và phát huy.

Nghệ An luôn phát huy truyền thống của vùng đất hiếu học; số học sinh giỏi quốc gia, quốc tế nhiều năm xếp trong tốp đầu cả nước, đứng đầu các tỉnh Bắc Trung Bộ; Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm; Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tham quan các bản mộc giới thiệu quá trình hình thành của tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Hội thảo khoa học về “Nghệ An - 990 năm hình thành và phát triển” nhằm tái hiện diện mạo lịch sử; khẳng định vị trí, vai trò và những đóng góp to lớn của vùng đất và con người Nghệ An trong cuộc trường chinh dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Đồng thời, tiếp tục khẳng định và tôn vinh các giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống yêu nước và cách mạng của quê hương Nghệ An, qua đó thể hiện tình cảm, đạo lý uống nước nhớ nguồn đối với các thế hệ ông cha đã có công dựng nước và giữ nước; góp phần gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của Nhân dân tỉnh Nghệ An trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Với niềm tin và kỳ vọng lớn lao, thông qua Hội thảo này, tỉnh Nghệ An mong muốn quý vị đại biểu, các nhà khoa học, các chuyên gia đầu ngành trong cả nước sẽ phân tích, thảo luận, nghiên cứu, làm rõ và cung cấp các luận cứ khoa học, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp góp phần hoạch định các chủ trương, chính sách, cơ chế nhằm xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, củng cố hệ thống chính trị, quốc phòng, an ninh; tăng cường và mở rộng quan hệ đối ngoại với khát vọng vươn lên, góp phần đưa Nghệ An phát triển nhanh và bền vững.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các chuyên gia, các nhà khoa học, Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn đã dành tình cảm và sự quan tâm, giúp đỡ rất lớn cho tỉnh Nghệ An trong suốt những năm vừa qua.

Tỉnh Nghệ An mong muốn trong thời gian tới, sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn nữa, để Nghệ An bứt phá đi lên mạnh mẽ hơn, bền vững hơn, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Kính chúc các nhà khoa học và quý vị đại biểu dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt!

Chúc Hội thảo thành công tốt đẹp!

(*Đầu đề do Báo Nghệ An đặt).