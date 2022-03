Khánh Sơn: Miền đất mới thu hút Tập đoàn du lịch Crystal Bay

Vùng đất một ngày có đủ thời tiết 4 mùa

Khánh Sơn cách thành phố Nha Trang gần 40 km về hướng Tây. Nằm ở độ cao gần 1.000m so với mực nước biển, Khánh Sơn có rừng thông, một ngày ở đây có đủ thời tiết của 4 mùa nên Khánh Sơn được ví như Đà Lạt hướng biển của Khánh Hòa.

Muốn tới miền sơn cước Khánh Sơn, bạn phải vượt qua ngọn đèo quanh co uốn lượn với cỏ cây, sắc xanh của mây trời bồng bềnh cuộn trôi. Đứng giữa lưng chừng đèo, ngắm nhìn đất trời rộng lớn, trong bạn có cảm giác an yên, gần gũi. Trung tâm huyện là thị trấn Tô Hạp được con sông cùng tên uốn lượn quanh co như chiếc khăn quàng ôm ấp phố thị nhỏ bé.

Đến Khánh Sơn, bạn tận mắt ngắm nhìn vẻ đẹp của thác Tà Gụ (xã Sơn Hiệp), một trong những thác đẹp nhất ở tỉnh Khánh Hòa và cùng trải nghiệm những điều thi vị nơi thác Dốc Quy (xã Sơn Lâm), khu vực Suối Đá (xã Ba Cụm Bắc), các thác nước ở Tà Giang (Thành Sơn)...

Khánh Sơn có cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ đắm say lòng người.

Không chỉ có cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ, Khánh Sơn còn chứa đựng những nét đẹp văn hóa của đồng bào nơi đây với những cồng chiêng, đàn đá, đàn Chapi …



UBND tỉnh Khánh Hòa mới đây đã có văn bản đồng ý cho Tập đoàn du lịch Crystal Bay nghiên cứu, đề nghị quy hoạch và đề xuất dự án Khu du lịch Crystal Bay Khánh Sơn - Cam Lâm tại xã Ba Cụm Bắc (huyện Khánh Sơn) và xã Cam Phước Tây, Cam An Bắc (huyện Cam Lâm).



Với quy mô dự kiến lên tới hơn 3.000 ha, Crystal Bay sẽ xây dựng khu nghỉ dưỡng cao cấp (resort 6 sao), khu khách sạn thấp tầng cùng các villa nghỉ dưỡng trên sườn đồi, nhà vườn sinh thái, dịch vụ spa, dịch vụ y tế chăm sóc sức khỏe gắn với việc trồng các loại cây ăn quả theo mô hình du lịch canh nông.



Du khách tới đây sẽ trải nghiệm dịch vụ dù bay, hệ thống bay trượt zipline từ đỉnh đồi (gần đèo Khánh Sơn) nối xuống khu vực bay kinh khí cầu gần hồ Tà Rục. Những người đam mê golf có thể tìm thấy ở đây sân golf 72 lỗ với các tiện ích vui chơi, giải trí khu vực ven hồ và mặt nước đa dạng,...



Mở rộng hệ thống các khu nghỉ dưỡng trọn gói



Không chỉ khu nghỉ dưỡng Khánh Sơn - Cam Lâm, hành trình trải nghiệm kỳ nghỉ trọn vẹn, đong đầy cảm xúc và yêu thương của du khách tiếp tục kéo dài tại 9 khu nghỉ dưỡng trọn gói với 1001 tiện ích mới lạ và hấp dẫn của Crystal Bay.



Một ngày cuối tuần tháng 3, trong không gian xanh yên bình của resort 5 sao Cam Ranh Riviera Beach Resort & Spa, nhóm bạn 3 người Tú - Quỳnh - Trang đầy phấn khích, vui vẻ khi lướt bay trên sóng với trò chạy cano nước và phao chuối.



Tại thiên đường nghỉ dưỡng biển xanh - cát trắng - nắng vàng Selectum Noa, du khách không chỉ nô đùa với sóng, tắm nắng dưới bóng mát của nhà lều Cabana đầy phong cách mà còn hòa mình với không khí trong lành của cỏ cây, hoa lá.



Tắm nắng tại thiên đường nghỉ dưỡng biển Selectum Noa.

Tại Ninh Thuận, dự kiến tháng 10/2022, 2 tòa tháp B & C của tổ hợp nghỉ dưỡng biển quy mô châu lục SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang sẽ được Crystal Bay và các đối tác đưa vào vận hành. Du khách thoải mái vùng vẫy trong chuỗi hồ bơi vô cực view biển, vui chơi tại khu tổ hợp công viên ven biển hiện đại nhất Ninh Thuận và chăm sóc sức khỏe trọn gói với dịch vụ tận tình, chu đáo.

SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang tọa lạc tại vị trí đắc địa ngay sát biển ở Ninh Thuận.

Crystal Bay và các đối tác cũng vừa khởi công 2 dự án lớn ở Ninh Thuận là Sailing Bay Ninh Chữ và Cap Padaran Mũi Dinh. Du khách sẽ ngắm tuyết rơi tại Ski Ninh Chữ lớn thứ 3 thế giới; cưỡi lạc đà trên sa mạc, trượt cát, ngắm bình minh và hoàng hôn trên sa mạc Mũi Dinh…



Phát triển theo 3 trụ cột vững chãi gồm: Lữ hành quốc tế và nội địa; quản trị, vận hành - khai thác khách sạn, khu nghỉ dưỡng, khu vui chơi, giải trí - chăm sóc sức khỏe và đầu tư hệ sinh thái bất động sản du lịch, giải trí, trải nghiệm, Crystal Bay với 10 khu nghỉ dưỡng trọn gói mang đến cho du khách những kỳ nghỉ trọn vẹn, đong đầy cảm xúc và yêu thương.



Nâng tầm vị thế du lịch Việt

Trước đại dịch Covid-19, Crystal Bay đã khai thác 4,3 triệu phòng/đêm của gần 500 khách sạn. Thông qua 1.800 chuyến bay thuê chuyến trọn gói mỗi năm về Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Crystal Bay và các công ty thành viên đã phục vụ gần nửa triệu du khách mỗi năm, đặc biệt là khách Nga. Thời gian tới, tiếp tục mở rộng thị trường lữ hành ở Đông Bắc Á (Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc), vươn tới Ấn Độ, Thái Lan, đóng góp vào sự tăng trưởng của lượt du khách quốc tế tới Việt Nam.



Ngắm tuyết rơi ngay giữa miền sa thảo tại tổ hợp tuyết Ski Ninh Chữ tại Saiing Bay Ninh Chữ.

Những kỳ nghỉ trong mơ tại 10 khu nghỉ dưỡng trọn gói của Crystal Bay thuộc những địa danh du lịch nổi tiếng của Việt Nam như: Nha Trang, Cam Ranh, Ninh Thuận, Quảng Ninh,... đều có thể đặt dễ dàng khi du khách sở hữu thẻ du lịch quyền năng Crystal Bay Card.



Với thẻ Crystal Bay Card, du khách linh hoạt lựa chọn thời gian đi nghỉ dưỡng của mình và tận hưởng những khoảnh khắc đáng nhớ với chuỗi tiện ích cao cấp cùng nhiều hoạt động vui chơi, giải trí bất tận mà không phát sinh thêm chi phí với dịch vụ trọn gói All – inclusive.



Đặc biệt, nhờ hệ sinh thái du lịch hoàn chỉnh, hệ thống liên kết mạng lưới rộng khắp, Crystal Bay giúp du khách đặt phòng và dịch vụ với giá hợp lý nhất. Crystal Bay đã tiên phong ứng dụng công nghệ blockchain vào du lịch, ra mắt nền tảng giao dịch dịch vụ du lịch trực tuyến NFT – Crystabaya, giúp du khách đặt phòng khách sạn trên nền tảng số một cách thuận lợi nhất với giá rẻ nhất.



Dịch vụ trọn gói All -Inclusive tận tâm cùng nguồn khách quốc tế ổn định và hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch lữ hành, Crystal Bay cùng các đối tác đã và đang kiến tạo hàng loạt các tổ hợp nghỉ dưỡng tất cả trong một, đa dạng trải nghiệm cho du khách và nâng tầm vị thế du lịch Việt Nam trên bản đồ du lịch quốc tế.